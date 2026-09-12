Detalji teške nesreće u Zagorju: Frontalno se autom zabio u šleper i na mjestu poginuo

Krapinsko-zagorska policija objavila je kako je u petak poslijepodne na državnoj cesti DC-1 kod Krapine došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

- Utvrđeno je kako je do prometne nesreće došlo kada je 40-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući osobnim automobilom iz smjera Krapine prema Đurmancu, u desnom zavoju iz neutvrđenog razloga prešao preko središnje pune crte na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera - rekla je policija.

Dodali su kako je u tom trenutku iz suprotnog smjera naišao skup vozila kojim je upravljao 61-godišnji državljanin Republike Bugarske. Unatoč kočenju, došlo je do sudara osobnog automobila i teretnog automobila.

- U prometnoj nesreći 40-godišnji vozač osobnog automobila smrtno je stradao na mjestu događaja - rekla je policija.

Dodali su da je tijelo smrtno stradalog 40-godišnjaka prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

- Od 17.30 do 23.30 sati državna cesta DC-1 od Krapine do Podgore Krapinske bila je zatvorena za sav promet, a promet se odvijao obilaznim pravcima uz fizičku regulaciju policijskih službenika - zaključila je policija.