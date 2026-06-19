Na terenu je bio i helikopter Hitne pomoći. Promet je nakon nesreće u četvrtak bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima
ZABIO SE U AUTO
Detalji tragedije u Ivanić Gradu: Troje ljudi ozlijeđeno, vozaču pozlilo na cesti. Preminuo je
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Dvije su osobe teško ozlijeđene, a jedna lakše u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Ivanić Gradu u četvrtak oko 15.45 sati. Kako nam javlja zagrebačka policija, vozaču automobila je pozlilo tijekom vožnje, prešao je u suprotnu traku i naletio na drugi automobil. Vozač je preminuo.
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Na terenu je bio i helikopter Hitne pomoći. Promet je nakon nesreće u četvrtak bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima.
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