Detalji tragedije u Ivanić Gradu: Troje ljudi ozlijeđeno, vozaču pozlilo na cesti. Preminuo je

Dvije su osobe teško ozlijeđene, a jedna lakše u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Ivanić Gradu u četvrtak oko 15.45 sati. Kako nam javlja zagrebačka policija, vozaču automobila je pozlilo tijekom vožnje, prešao je u suprotnu traku i naletio na drugi automobil. Vozač je preminuo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća | Video: 24sata Video

Na terenu je bio i helikopter Hitne pomoći. Promet je nakon nesreće u četvrtak bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima.