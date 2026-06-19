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ZABIO SE U AUTO

Detalji tragedije u Ivanić Gradu: Troje ljudi ozlijeđeno, vozaču pozlilo na cesti. Preminuo je

Piše Iva Tomas,
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Detalji tragedije u Ivanić Gradu: Troje ljudi ozlijeđeno, vozaču pozlilo na cesti. Preminuo je
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu je bio i helikopter Hitne pomoći. Promet je nakon nesreće u četvrtak bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima

Dvije su osobe teško ozlijeđene, a jedna lakše u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Ivanić Gradu u četvrtak oko 15.45 sati. Kako nam javlja zagrebačka policija, vozaču automobila je pozlilo tijekom vožnje, prešao je u suprotnu traku i naletio na drugi automobil. Vozač je preminuo.

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video

Na terenu je bio i helikopter Hitne pomoći. Promet je nakon nesreće u četvrtak bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima.

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