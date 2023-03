Detalji urušenja zida na Ilici: 'Mogao je tu netko poginuti'

Još će netko ovdje glavu izgubiti, pa to je strašno... To je bilo oko 9-10 sati ujutro. Tad dosta ljudi ovdje prolazi. Urušio se cijeli zid, dignuo se veliki oblak prašine. Mislila sam da je nešto gore bilo, ali samo čekamo da nekome padne po centru na glavu, govori nam ogorčena Zagrepčanka koja živi tik do zgrade u zagrebačkoj Ilici na Črnomercu, gdje se urušio zid.