POGINULA ČETIRI MIGRANTA PLUS+

Detalji užasa kod Karlovca: 'Vidjeli smo bijeli kombi u selu, bio je jako čudan. Strašno...'

Piše Luka Safundžić,
U kombiju stranih registracija bilo je 19 ljudi • Spasili su njih 15, a četvorica su preminula • Mještani sela kraj Karlovca govore nam da se svakodnevno susreću s ljudima koji ilegalno prelaze obližnju granicu

Vidjeli smo da na cesti dugo stoji bijeli kombi stranih registracija. Bio je ugašen, a vozača nismo vidjeli. Bilo nam je svima čudno što je tako dugo stajao, rekli su nam mještani Prilišća jutro nakon tragedije. U tom pograničnome mjestu došlo je do tragedije kakvu mještani tog malog mjesta uz Kupu odavno ne pamte. Bila je to noć koja je, kako će se kasnije pokazati, završila smrću četiriju muškaraca i dramatičnom akcijom spašavanja onih koji su jedva izvukli živu glavu.

