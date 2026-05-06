Detalji užasa na A1: Vozač (64) preminuo na mjestu. Uginuo i njegov pas. Drugi pas je zbrinut

U prometnoj nesreći na autocesti A1 na području općine Draganić smrtno je stradao vozač (64). U nesreći je uginuo jedan pas, a drugi ozlijeđen, javila je karlovačka policija.

Nesreća se dogodila sinoć u 21.36 sati kada je državljanin Bosne i Hercegovine (33),vozio auto njemačkih registarskih oznaka u smjeru juga. Naletio je na vozilo ispred sebe jer nije držao potreban razmak. Udario je u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao hrvatski državljanin (64).

Od siline udarca vozilo vozača (64) odbačeno je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na kolnik. Vozač je preminuo na mjestu nesreće, kao i jedan pas koji se nalazio u vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen te je zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a utvrđeno je da je smrtno stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

Protiv vozača (33) će, zbog izazivanja prometne nesreće, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja biti podnesena kaznena prijava, a potom će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Promet tom dionicom autoceste bio je obustavljen do 2.10 sati.