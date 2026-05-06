Obavijesti

News

Komentari 2
STRAVA KOD KARLOVCA

Detalji užasa na A1: Vozač (64) preminuo na mjestu. Uginuo i njegov pas. Drugi pas je zbrinut

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa na A1: Vozač (64) preminuo na mjestu. Uginuo i njegov pas. Drugi pas je zbrinut
Foto: HAK

Od siline udarca vozilo vozača (64) odbačeno je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na kolnik

U prometnoj nesreći na autocesti A1 na području općine Draganić smrtno je stradao vozač (64). U nesreći je uginuo jedan pas, a drugi ozlijeđen, javila je karlovačka policija.

Nesreća se dogodila sinoć u 21.36 sati kada je državljanin Bosne i Hercegovine (33),vozio auto njemačkih registarskih oznaka u smjeru juga. Naletio je na vozilo ispred sebe jer nije držao potreban razmak. Udario je u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao hrvatski državljanin (64).

OČEVID TRAJE Teška nesreća na A1: Prekinut je sav promet prema Karlovcu
Teška nesreća na A1: Prekinut je sav promet prema Karlovcu

Od siline udarca vozilo vozača (64) odbačeno je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na kolnik. Vozač je preminuo na mjestu nesreće, kao i jedan pas koji se nalazio u vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen te je zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a utvrđeno je da je smrtno stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

POLICIJA ZAPRIMILA DOJAVE VIDEO Kaos na A1 kod tunela Brinje. Okreću se u zaustavnoj traci i voze u suprotnom smjeru!
VIDEO Kaos na A1 kod tunela Brinje. Okreću se u zaustavnoj traci i voze u suprotnom smjeru!

Protiv vozača (33) će, zbog izazivanja prometne nesreće, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja biti podnesena kaznena prijava, a potom će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Promet tom dionicom autoceste bio je obustavljen do 2.10 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
KRAJAČ KROJAČ NABAVE

Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki

Od 519 ugovora, samo za dva raspisan natječaj • Pulska tvrtka dobila bar 487.000 eura izravno kroz 26 ugovora rascjepkane nabave • A tek kad vidite kako su se kupovale i koliko platili auti, lopte, majice, šator...
U nesreći kod Daruvara poginuo Antun (45), otac petero djece: 'Ljudina, sve je radio za obitelj'
OPĆINA ZAVIJENA U CRNO

U nesreći kod Daruvara poginuo Antun (45), otac petero djece: 'Ljudina, sve je radio za obitelj'

Antun je preminuo na mjestu događaja. Kako mještani opisuju svaki atom svoje snage ulagao je u to da obitelji osigura sretniju budućnost
Ratni zločinac Travica u sudnici: 'Nisam kriv'; Evo što je mučno iznio za hrvatske branitelje
SUĐENJE U OSIJEKU

Ratni zločinac Travica u sudnici: 'Nisam kriv'; Evo što je mučno iznio za hrvatske branitelje

Optuženi Travica nije mogao iznositi obranu pa je dao svom odvjetniku da je pročita. Poriče sve osim da je bio pripadnik TO. Za glavnog svjedoka Šorlija, hrvatskog branitelja, kaže da je sve lagao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026