Detalji užasa na A1: Žena (32) poginula kod Vukove Gorice, vozač auta ima teške ozljede

Žena (32) poginula je u teškoj nesreći do koje je došlo u ponedjeljak oko 4.10 sati na autocesti A1, nedaleko odmorišta Vukova Gorica, izvijestila je karlovačka policija. Do tragedije je došlo kada je 35-godišnji vozač automobila zagrebačkih tablica, krećući se u smjeru Zagreba, izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je najprije sletio ulijevo na travnati središnji pojas, zatim u zanošenju prešao udesno preko cijele širine kolnika do zaustavne trake, da bi se ponovno zanošenjem vratio ulijevo i udario u zaštitnu ogradu.

Žena koja je sjedila na stražnjem sjedalu, unatoč vezanom pojasu, smrtno je stradala na mjestu nesreće. Teško je ozlijeđen vozač, a dijete koje se nalazilo u dječjoj sjedalici na stražnjem sjedalu, prošlo je bez ozljeda.

Očevidom je utvrđeno da su vozač i preminula žena koristili sigurnosne pojaseve. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.