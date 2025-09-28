Obavijesti

News

Komentari 3
OGLASIO SE I TRUMP

Detalji užasa u SAD-u: Pucao u crkvi, ubio jednog pa zapalio i zgradu. Policija ubila napadača

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa u SAD-u: Pucao u crkvi, ubio jednog pa zapalio i zgradu. Policija ubila napadača
Foto: Rebecca Cook

Predsjednik Donald Trump rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da će FBI voditi saveznu istragu i pružati podršku državnim i lokalnim dužnosnicima

Najmanje jedna osoba poginula je, a devetero je ozlijeđeno u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Michiganu u koju se naoružani napadač zaletio vozilom i počeo pucati, rekla je mjesna policija, a prenio BBC.

Napad u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita, dogodio se za vrijeme nedjeljne mise na kojoj su se okupile stotine ljudi.

Pokretanje videa...

Pucnjava u mormonskoj crkvi u Americi 00:46
Pucnjava u mormonskoj crkvi u Americi | Video: 24sata/Reuters
U MICHIGANU Pucnjava u SAD-u! Jedan mrtvi i više ranjenih u napadu u crkvi
Pucnjava u SAD-u! Jedan mrtvi i više ranjenih u napadu u crkvi

Sumnjivac, 40-godišnji muškarac, navodno je i zapalio crkvu. Navodnog napadača ubila je policija, priopćila je policija Grand Blanca, dodajući da nema daljnje prijetnje javnosti.

Shooting at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan
Foto: Rebecca Cook

Devetero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi, zadobivši prostrelne rane, i nalaze se u stabilnom stanju bolnici. 

Napadač nije imenovan. Istražuju se motivi napada.

policija Grand Blanca dodala je da je 100 agenata FBI-a raspoređeno kako bi pomogli u istrazi.

Predsjednik Donald Trump rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da će FBI voditi saveznu istragu i pružati podršku državnim i lokalnim dužnosnicima. „Osumnjičenik je mrtav, ali još uvijek ima puno toga za naučiti“, rekao je u objavi na Truth Socialu. Predsjednik je rekao da se „ovo čini kao još jedan ciljani napad na kršćane u Sjedinjenim Američkim Državama“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'
NAPUSTILI HRVATSKU

Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'

'U Hrvatskoj se svi vole predstavljati  titulama i to naglašavati, dok u Njemačkoj nikad ne ističu titulu'. 'U Nizozemskoj smo svi jednaki. Nitko od šefova ne zove kad sam na godišnjem ili slobodna', pričaju nam medicinske sestre.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025