Detalji užasa u SAD-u: Pucao u crkvi, ubio jednog pa zapalio i zgradu. Policija ubila napadača

Najmanje jedna osoba poginula je, a devetero je ozlijeđeno u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Michiganu u koju se naoružani napadač zaletio vozilom i počeo pucati, rekla je mjesna policija, a prenio BBC.

Napad u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, gradu 96 kilometara sjeverozapadno od Detroita, dogodio se za vrijeme nedjeljne mise na kojoj su se okupile stotine ljudi.

Sumnjivac, 40-godišnji muškarac, navodno je i zapalio crkvu. Navodnog napadača ubila je policija, priopćila je policija Grand Blanca, dodajući da nema daljnje prijetnje javnosti.

Foto: Rebecca Cook

Devetero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi, zadobivši prostrelne rane, i nalaze se u stabilnom stanju bolnici.

Napadač nije imenovan. Istražuju se motivi napada.

policija Grand Blanca dodala je da je 100 agenata FBI-a raspoređeno kako bi pomogli u istrazi.

Predsjednik Donald Trump rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da će FBI voditi saveznu istragu i pružati podršku državnim i lokalnim dužnosnicima. „Osumnjičenik je mrtav, ali još uvijek ima puno toga za naučiti“, rekao je u objavi na Truth Socialu. Predsjednik je rekao da se „ovo čini kao još jedan ciljani napad na kršćane u Sjedinjenim Američkim Državama“.