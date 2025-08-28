Obavijesti

TUKLI IH PALICAMA

Detalji užasa u Umagu: Trojica napala Slovence, imaju teške ozljede. Mladić (20) u pritvoru

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva u odnosu na 20-godišnjeg osumnjičenika te protiv njega odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola je, nakon što je Policijska postaja Umag podnijela kaznenu prijavu, provelo dokazne radnje prvog ispitivanja hrvatskih državljana (2004., 1972. i 2002.) zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju iz članka 118. stavka 1. u vezi sa člankom 34. Kaznenog zakona.

Kako su izvijestili iz DORH-a, postoji osnovana sumnja da su 53-godišnji osumnjičenik, 23-godišnji osumnjičenik i 20-godišnji osumnjičenik u noći 24. kolovoza 2025., u jednom ugostiteljskom objektu na području grada Umaga, nakon prethodne verbalne prepirke sa skupinom slovenskih državljana, postupali u cilju da žrtvama nanesu teške tjelesne povrede, pri čemu je svaki od osumnjičenika fizički napao po jednog slovenskog državljanina, uslijed čega su ove tri žrtve zadobile tjelesne ozljede. 

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Puli-Pola određivanje istražnog zatvora protiv sve trojice osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage odbio je prijedlog državnog odvjetništva da se protiv 53-godišnjeg i 23-godišnjeg osumnjičenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičenicima je naložio mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu te zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva u odnosu na 20-godišnjeg osumnjičenika te protiv njega odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Protiv rješenja Županijskog suda u Puli-Pola kojim je odbijen prijedlog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora protiv 53-godišnjeg i 23-godišnjeg osumnjičenika državno odvjetništvo će, po zaprimanju rješenja suda, podnijeti žalbu. 

