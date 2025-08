Detaljne upute za koncert u Sinju: Evo kako izbjeći gužve

Zbog očekivanih gužvi i zastoja u prometu, cijeli ponedjeljak preporučuje se izbjegavati prometnice kroz Sinj i u smjeru Sinja, a posebno državne ceste D1 i D60. Umjesto toga, vozači mogu koristiti autocestu A1 ili cestovni pravac Split-Muć-Drniš-Knin u oba smjera, piše splitsko-dalmatinska policija.

Upozoravaju i na to da se izbjegava državna cesta D1 i da se koriste županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca Sinjskog, u smjeru koncerta i parkirališnih zona (Aerodrom Sinj i okolni prostori).

- Najveće gužve očekuju se: od 13:00 do 20:00 sati (dolazak posjetitelja) i od 23:00 do 03:00 sata (odlazak posjetitelja), navodi policija.

Također, dolazak u Sinj preporučuju u prijepodnevnim satima.

Što se tiče posebne regulacije prometa, od 8 sati pa sve dok ne bude potrebno, bit će zatvorena Ulica Miljenka Buljana od križanja s D1, zatim Put Piketa do kružnog toka kod Hipodroma te Put šumarije od križanja s Ulicom Domovinskog rata. Navedenim ulicama mogu prometovati isključivo stanari, i to do samo 12 sati, a nakon toga prometovanje uopće neće biti moguće. Isključivo vozila hitnih službi i autobusi s posjetiteljima koji su najavili dolazak moći će voziti tim ulicama.

- Svima se zabranjuje parkiranje vozila na nogostupima i kolnicima naprijed navedenih ulica. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje uputa i naredbi policijskih službenika koji će biti raspoređeni na svim cestovnim pravcima i važnim raskrižjima, dodaje policija.