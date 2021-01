Trenutno mi je najvažnije do tog drugog polugodišta preživjeti i da su svi na sigurnom. A nisu jer tlo radi i svakog je dana sve više razrednika koji mi javljaju da su obitelji iseljene iz kuća i stanova, kazala nam je Marija Margušić-Novosel, ravnateljica Srednje škole Glina.

Njihova je škola dobila žutu naljepnicu, odnosno status privremeno neuporabljive, no fotografije koje je ravnateljica objavila na Facebook profilu škole pokazuju katastrofalno stanje, kao i u cijelom stradalom kraju.

'Poginuo nam je bivši učenik'

I drugi ravnatelji osnovnih i srednjih škola, a na području Gline, Petrinje i Siska ih je 21, kažu nam isto: Zasad je važno da se svi smjeste na sigurno, da im se osiguraju koliko-toliko normalni uvjeti za život, da se ustanove razmjeri šteta na školskim objektima, a onda će se početi razmišljati o organizaciji nastave za drugo polugodište.

Pogledajte video: Potres na Banovini

- Što će biti potrebno kad počne drugo polugodište? S obzirom na to da je škola dobila žutu naljepnicu, da je situacija još lošija sa statikom nego što je bila nakon potresa, da gotovo da i nema djeteta čija kuća nije oštećena ili uništena, da su nam se u zadnji tren djelatnici izvukli ispod ruševina, da su nam poginuli bivši domar i njegov sin te brat našeg sadašnjeg učenika... Hvala vam, no za sada nemam odgovor ni kako ćemo, ni kamo ćemo, ni što nam je potrebno. Te potrebe neće biti rješive ni za mjesec ni za dva. Trebat će godine da se samo vratimo u stanje na dan prije potresa. I to mislim samo u materijalnom pogledu, a u onom drugom, posljedice će biti trajne - ističe Marija Margušić-Novosel.

Priprema se online nastava

Prema posljednjim informacijama nakon obilaska statičara i službi, na pogođenom području, od 42 pregledana objekta, devet škola je potpuno neuporabljivo, 11 ih je privremeno neuporabljivo, a 22 su ih uporabljiva.

Ukupno je 58 školskih zgrada na tome području.

Te škole pohađa 5658 učenika te je u njima više od 1000 nastavnika i drugih zaposlenih. Sisačko-moslavačka županija ukupno ima 15.318 učenika i 2813 djelatnika u školama.

Nažalost, većini njih stradali su domovi. Dio obitelji, posebno onih s manjom djecom, privremeno se odselio u druge krajeve Hrvatske. Kako nam kažu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i ravnatelji tamošnjih škola, učitelji i nastavnici počeli su prikupljati podatke o učenicima, gdje se nalaze, kakav im je smještaj, što će im sve trebati za nastavu...

- Zasad nismo još razgovarali o produljenju zimskih praznika za ovaj kraj. Imamo dva tjedna i učinit ćemo sve da organiziramo online nastavu te da premjestimo djecu u škole koje su uporabljive - kažu nam u ministarstvu.

Fuchs: Dajemo novac i za seizmološke uređaje

Ministar Radovan Fuchs na sjednici Vlade podnio je izvještaj o situaciji, te objavio kako je u ministarstvu osnovana operativna jedinica koja će izravno s osnivačima na terenu dogovarati konkretne korake u ponovnoj uspostavi nastave, te sve što je potrebno za obnovu objekata kako bi se oni mogli što prije staviti u funkciju.

- Također imamo dio djece i roditelja, ali jednako tako i obrazovnih djelatnika, koji su zbog oštećenja napustili svoje domove i u tijeku je prikupljanje podataka o tome gdje se oni nalaze kako bi se i za njih mogla organizirati nastava nakon što završe zimski praznici - kazao je Fuchs. Kako najavljuje, u najkraćem roku pokrenut će se raspisivanje natječaja i prikupljanje dokumentacije kako bi se obnova školskih objekata mogla provesti što prije. To će se većinom financirati iz Fonda solidarnosti Europske Unije.

Radi se i popis informatičke opreme za učenike i nastavnike koje treba proslijediti, a ministarstvo preuzelo plaćanje troškova smještaja u studentskim i učeničkim domovima za sve one studente i učenike koji imaju prebivalište na potresom zahvaćenu području.

- Bitno je spomenuti da je ministarstvo osiguralo u svojem proračunu odnosno da financira nabavku 20 kompleta seizmografa i 20 kompleta akcelerografa s pripadajućim sustavima prikupljanja podataka za potrebe Seizmološke službe koja je smještena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Iznos te opreme, koja se sada interventno nabavlja, jest četiri i pol milijuna kuna - kazao je Fuchs.

Trebat će im udžbenici, oprema, pribor, igračke...

- Sve se još neprestano trese, ima i nastavnika koji su doslovce ostali bez krova nad glavom. Moja kuća u Mošćenici je dobro prošla, a kako kroz druge akcije poznajem mnogo nastavnika, odlučio sam organizirati pomoć za stradale kolege - kaže nam Bojan Iličić, učitelj u produženom boravku u OŠ Braća Ribar u Sisku.

On je s kolegicom Sandrom Vuk, s kojom vodi Webučionicu za nastavnike, vrlo brzo nakon potresa u utorak pokrenuo akciju kako bi povezao učitelje u potrebi s onima koji im žele pomoći.

- Mi učitelji smo vrlo ponosna vrsta pa je mnogima vrlo teško prihvatiti pomoć. No već u prvim satima nakon potresa počele su me zvati kolege koje me poznaju preko mojih projekata, kako bi htjeli pomoći - priča nam Iličić, koji je brzo uspostavio Facebook stranicu “Učitelji za učitelje Petrinje”, te dosad spojio više od 40 učitelja u potrebi sa 114 učitelja koji im žele pomoći. Kako kaže, mreža nastavnika se diljem cijele Hrvatske zaista dobro povezala. Najbolja je pomoć “jedan na jedan”, osobna pomoć prema konkretnim potrebama. Ljudima trebaju popravak krova, grijalice, smještaj...

Dio učenika će vjerojatno ići u Sisak

- U ovoj teškoj situaciji, dok se još neprekidno sve ljulja oko nas, ovo što sad radimo zaista mi pomaže da se osjećam bolje. Zaista su velika srca svih ljudi, učitelja, cijelih škola i razreda koji se javljaju iz cijele zemlje i nude pomoć. Moje kolege ovih dana nazivaju svoje učenike, da vidimo kako su, gdje su, što će im biti potrebno. Organiziramo i psihološku pomoć za sve kojima treba - navodi Bojan Iličić.

POGLEDAJTE VIDEO: ELENINA PRIČA

Dio učenika vjerojatno će biti prebačen u škole u Sisku i drugim bližim gradovima koji nisu stradali, no planovi su se tek počeli raditi. Radi se na tome da se za svu djecu organizira online nastava, zbog čega u sljedećim danima treba ustanoviti i koliko ih uopće ima bilo kakve uvjete za to. Tehnička oprema nabavit će se i za učenike i za nastavnike, ističu u Ministarstvu.

No u ovom trenutku do nekih još ni struja nije došla, a signal za internet i prije potresa u nekim je područjima bio toliko loš da online nastava nije dolazila u obzir.

Petrinjska srednja škola će se rušiti

U svim krajevima Hrvatske već su započele brojne akcije prikupljanja školskog pribora, tehničke opreme, novca, igračaka, svega što će biti potrebno učenicima Petrinje, Gline, Siska i okolnih mjesta.

Izdavači su najavili kako će poslati sve potrebne udžbenike i materijale kome god će trebati.

Istovremeno, ravnateljice i ravnatelji već su počeli raditi i prve planove za obnovu. Primjerice, zgrada petrinjske srednje škole morat će se rušiti zbog prevelikih oštećenja. Zbog toga je već u planu prelazak na novu lokaciju u središtu grada. Kako najavljuje ravnatelj Milan Orlić za školskiportal.hr, priprema se preseljenje i skladištenje sve nove i ispravne opreme, tehnike, laboratorija i praktikuma.

Pokrenuta je i humanitarna akcija za prikupljanje novca za novu zgradu, a kontakt-mail za pomoć je potres@ss-petrinja.hr.

Otvoren je i račun za HUMANITARNU AKCIJU ZA SREDNJU ŠKOLU PETRINJA. Namijenjen je za obnovu škole, za osiguravanje provedbe nastavnog procesa, opremanju učenika i nastavnika, a vezano uz realizaciju nastave i svega što ima veze sa školom, kaže Orlić

IBAN JE: HR7323400091511110505

SWIFT CODE: PBZGHR2X