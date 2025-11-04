Devetero mrtvih u lavini i snježnoj oluji na Himalaji

Dvije nesreće dogodile su se od petka na snježnim planinskim vrhovima zemlje. U ponedjeljak ujutro lavina je odnijela 12 ljudi koji su bili u baznom kampu na Yalung Riju, vrhu koji doseže 5630 metara nadmorske visine, u istočnom Nepalu. Sedmero ih je poginulo. Među žrtvama su tri Talijana, Nijemac, Francuz te dvoje Nepalaca, rekao je AFP-u Phurba Tenjing Sherpa iz agencije Dreamers Destination koja organizira ekspediciju.

"Vidio sam sedam tijela", rekao je Phurba i dodao da se provode operacije izvlačenja tijela.

Ta agencija organizirala je ekspediciju za tri od sedam žrtava.

Dvoje francuskih državljana, dvoje nepalskih državljana i još jedna osoba čija nacionalnost nije poznata spašeni su u utorak ujutro, rekao je Gyan Kumar Mahato, visoki policijski dužnosnik u okrugu Dolakha.

Još jedna smrtonosna nesreća odnijela je dva života u zapadnom Nepalu.

Stefano Farronato i Alessandro Caputo, dvojica talijanskih planinara, poginuli su u obilnim snježnim padalinama tijekom penjanja na vrh Panbari, priopćilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova.

Bili su dio tročlane ekspedicije, a s njima nije bilo moguće uspostaviti kontakt od petka.

Vođa ekspedicije, ​​koji je bio u baznom kampu, spašen je helikopterom u nedjelju.

Nepal, dom osam od deset najviših vrhova svijeta, uključujući Mount Everest, svake godine dočekuje stotine planinara.

Jesenske ekspedicije na Himalaju manje su popularne zbog kraćih i hladnijih dana, snježnog terena i kraćeg razdoblja pogodnog za penjanje, u odnosu na vrhunac proljetne sezone.

Ciklon Montha donio je prošlog tjedna obilnu kišu i snijeg diljem Nepala, ostavljajući planinare i turiste blokirane na prometnim himalajskim planinarskim rutama.