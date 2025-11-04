Snažne snježne oluje i lavina na Himalaji usmrtile su devet osoba u Nepalu, uključujući pet Talijana i francuskog državljanina, objavile su vlasti u utorak
Devetero mrtvih u lavini i snježnoj oluji na Himalaji
Dvije nesreće dogodile su se od petka na snježnim planinskim vrhovima zemlje. U ponedjeljak ujutro lavina je odnijela 12 ljudi koji su bili u baznom kampu na Yalung Riju, vrhu koji doseže 5630 metara nadmorske visine, u istočnom Nepalu. Sedmero ih je poginulo. Među žrtvama su tri Talijana, Nijemac, Francuz te dvoje Nepalaca, rekao je AFP-u Phurba Tenjing Sherpa iz agencije Dreamers Destination koja organizira ekspediciju.
"Vidio sam sedam tijela", rekao je Phurba i dodao da se provode operacije izvlačenja tijela.
Ta agencija organizirala je ekspediciju za tri od sedam žrtava.
Dvoje francuskih državljana, dvoje nepalskih državljana i još jedna osoba čija nacionalnost nije poznata spašeni su u utorak ujutro, rekao je Gyan Kumar Mahato, visoki policijski dužnosnik u okrugu Dolakha.
Još jedna smrtonosna nesreća odnijela je dva života u zapadnom Nepalu.
Stefano Farronato i Alessandro Caputo, dvojica talijanskih planinara, poginuli su u obilnim snježnim padalinama tijekom penjanja na vrh Panbari, priopćilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova.
Bili su dio tročlane ekspedicije, a s njima nije bilo moguće uspostaviti kontakt od petka.
Vođa ekspedicije, koji je bio u baznom kampu, spašen je helikopterom u nedjelju.
Nepal, dom osam od deset najviših vrhova svijeta, uključujući Mount Everest, svake godine dočekuje stotine planinara.
Jesenske ekspedicije na Himalaju manje su popularne zbog kraćih i hladnijih dana, snježnog terena i kraćeg razdoblja pogodnog za penjanje, u odnosu na vrhunac proljetne sezone.
Ciklon Montha donio je prošlog tjedna obilnu kišu i snijeg diljem Nepala, ostavljajući planinare i turiste blokirane na prometnim himalajskim planinarskim rutama.
