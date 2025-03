DHMZ izdao upozorenja: Bit će jake kiše, grmljavine i vjetra

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, lokalno obilnijom, osobito u Dalmaciji uz pljuskove i grmljavinu. Najmanje kiše past će na sjevernom Jadranu i krajnjem sjeverozapadu. Poslijepodne postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. U Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar, sredinom dana u slabljenju i okretanju na umjeren jugozapadnjak, a navečer ponovno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 17 °C.

U srijedu će biti promjenljivo, na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša. Sjeverni krajevi unutrašnjosti bit će sunčaniji, no popodne raste vjerojatnost za slabu kišu, osobito u središnjim krajevima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će na moru umjereno jugo popodne jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, u Dalmaciji i do 14 °C. Najviša dnevna između 15 i 20 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuta upozorenja za gospićku regiju zbog jake kiše, za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena te za Dalmaciju zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.