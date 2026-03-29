DHMZ objavio nova upozorenja, moguća je orkanska bura, a uz kišu u gorju će biti još snijega

Meteoalarm je dalje je na snazi, izvijestili su iz DHMZ-a u nedjelju. Narančasto upozorenje, što označava da je vrijeme opasno, izdano je za riječku regiju. Navodi se kako je moguća jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita s orkanskim. Najjači udari vjetra mogli bi biti od 90-125 km/h, objavili su iz DHMZ-a.

Navodi se kako su moguća oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom kod ovakvih udara vjetra.

Narančasto upozorenje izdano je i za velebitski kanal zbog mjestimice bure. Odnosno, najjači udari vjetra koji se očekuju su između 65 i 130 km/h. Iz DHMZ-a upozoravaju na olujni vjetar u kombinaciji s visokim valovima te na oprez pri plovidbi. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu, upozoravaju.

Ravnateljstvo civilne zaštite ranije je objavilo upute zbog jakog vjetra.

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite podsjetili su i na postupak u slučaju jakog vjetra. Pozivaju građane da prate informacije i prognoze o pojavi, mjestu i snazi jakih vjetrova ili nailasku oluje. Također, pozvali su i da se u pričuvi drže jače najlonske folije ili cerade, letve i čavle za privremenu sanaciju oštećenja na krovu ili za prekrivanje razbijenih prozorskih stakala.

Ako se pak u zatvorenom iz Civilne zaštite pozivaju da dobro zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete ili zatvorite prozorske kapke, odmaknite se od prozorskih stakala u unutrašnjost građevine. Pozivaju i da se slušaju obavijesti na radiju i da se postupa u skladu s njima.

S druge strane ako ste na otvorenom, kao pješak se krećite u pognutom stavu, uz zavjetrinu, ako je ima, pridržavajući se za čvrste predmete, ne sklanjajte se ispod drveća zbog opasnosti od udara groma, loma grana ili rušenja stabla.

Također ako se vozite poštujte upozorenja i zabrane nadležnih službi, a ako vas je orkanski vjetar, s ili bez oborina, zahvatio na otvorenoj cesti, zaustavite vozilo van prometnice, po mogućnosti u prirodnoj zavjetrini. Isto tako za jakog vjetra na moru ne koristite laka plovila bez motora.

Što se tiče prognoze za ostatak Hrvatske, DHMZ je objavio detalje.

- U unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponajprije na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu bura i sjeverni, podno Velebita lokalno s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, u gorju malo niža, a na Jadranu između 14 i 18 °C - rekli su.