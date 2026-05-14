OPASNO VRIJEME

DHMZ upalio meteoalarm zbog nevremena za cijelu Hrvatsku: 'Moguće su bujične poplave...'

Piše Antonela Šaponja,
Split: Orkansko jugo potopilo rivu te stvaralo probleme u pomorskom prijevozu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz grmljavinsko nevrijeme postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava, posebice na područjima gdje u kratkom vremenu padne veća količina kiše

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u petak, 15. svibnja, očekuje nestabilno vrijeme uz mogućnost izraženijih grmljavinskih nevremena, jakog vjetra i obilnije kiše. Zbog pogoršanja vremenskih prilika DHMZ je za dio zemlje izdao i narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme.

Narančasti alarm upozorenja zbog grmljavinskog nevremena na snazi je za Kninsku i Splitsku regiju, gdje su tijekom dana mogući jači pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i olujnim vjetrom.

Žuta upozorenja izdana su i za ostatak Hrvatske.

Meteorolozi upozoravaju i na pojačan vjetar duž Jadrana. Za pojedina obalna područja, osobito Velebitski kanal, sjevernu i južnu Dalmaciju te Kvarner, na snazi su upozorenja zbog jakih udara vjetra koji bi mogli stvarati poteškoće u pomorskom prometu.

Uz grmljavinsko nevrijeme postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava, posebice na područjima gdje u kratkom vremenu padne veća količina kiše. Građanima se savjetuje oprez te prilagodba aktivnosti vremenskim uvjetima.

Foto: DHMZ

DHMZ preporučuje redovito praćenje prognoza i upozorenja, dok vozačima savjetuju da prije puta provjere stanje na cestama. Zbog mogućih poteškoća u prometu i na moru, upozoravaju i pomorce da prate posebna upozorenja za Jadran.

