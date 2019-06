Dianin ponos: 'Imam Down, ali radim u kafiću i to me veseli...'

Domenica Lawson, kumče princeze Diane, danas je 24-godišnja djevojka koja je nedavno dobila prvi posao. Domenica je rođena s Downovim sindromom, a njena majka bila je dobra prijateljica pokojne princeze. Lawon povremeno radi kao konobarica u kafiću, a njena majka Rosa Monckton pohvalila se fotografijom na društvenim mrežama.

- Domenica je danas primila prvu plaću. Ne mogu biti ponosnija. Hvala ti - napisala je mama Rosa.

Diana would be proud! Goddaughter with Down's gets first job at 24 https://t.co/tR182XlsJz via @MailOnline So proud of my daughter and of all the staff at Team Domenica for the difference they are making to so many with learning disabilities. And thank you @PavGardenCafe