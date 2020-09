'Digitalizacija i zeleni plan su osnove hrvatskog oporavka'

Ministar Zdravko Marić predstavio je na sastanku županima i lokalnim čelnicima predstojeću poreznu reformu s fiskalnom decentralizacijom, a ministar Ivan Malenica reformu lokalne samouprave

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> izjavio je u petak, nakon što je na sastanku sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina predstavio program gospodarskog oporavka, da su digitalizacija i zeleni plan stožerne teme gospodarskog oporavka Hrvatske.</p><p>- Digitalizacija i zeleni plan su dvije stožerne teme i okvir kroz koji će se gledati svi projekti koji će biti financirani - rekao je Plenković novinarima nakon sastanka Vlade i čelnika županija, gradova i općina u sklopu partnerstva svih razina vlasti radi ravnomjernog regionalnog razvoja Hrvatske.</p><p>Drago mi je da smo danas predstavili županima kako je Hrvatska prošla na pregovorima na Europskom vijeću i raspodjeli sredstava za višegodišnji financijski okvir EU-a, rekao je Plenković i naglasio da je gledano u postotku u odnosu na BDP Hrvatska u samom vrhu zemalja EU-a.</p><p>Vlada konzultira župane i čelnike gradova i općina oko više od 5000 projekata, koji su u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a stigli s lokalne razine, i tako radi kvalitetan plan koji će omogućiti da se već 2021. krene s brzom apsorpcijom sredstava.</p><p>- To će omogućiti vraćanje rasta BDP-a na razine prije koronavirusa, to smisao Vladina programa - poručio je Plenković.</p><p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> predstavio je na sastanku županima i lokalnim čelnicima predstojeću poreznu reformu s fiskalnom decentralizacijom, a ministar pravosuđa i uprave<strong> Ivan Malenica</strong> planiranu reformu lokalne samouprave.</p><h2>Bez smanjenja broja lokalnih jedinica, funkcionalno spajanje općina<strong> </strong></h2><p>U izjavi za medije Malenica je najavio da se pripremaju izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Gradu Zagrebu sa ciljem ušteda i jačanja fiskalnih kapaciteta.</p><p>Najavio je i smanjenje broja dužnosnika i naknada članovima predstavničkih tijela, skupština i gradskih i općinskih vijeća.</p><p>Malenica kaže da se ne razmišlja o smanjenju broja jedinica lokalne samouprave već o funkcionalnom spajanju pojedinih općina, primjerice Starigrada, Jasenice i Posedarja, te o digitalizaciji lokalne samouprave.</p><p>Šibensko-kninski župan Goran Pauk rekao je da se razgovaralo o racionalizaciji troškova kroz smanjenje broja dužnosnika i vijećnika, ali tek treba raspraviti bi li se ukidanjem ili smanjenjem broja profesionalnih zamjenika gradonačelnika i načelnika otvorio prostor za volonterski rad zamjenika i sl.</p><p>Ličko-senjski župan Darko Milinović najavio je da njegova županija iz EU-ovih fondova očekuje u idućih pet do sedam godina oko 1,3 milijarde kuna, te se založio da se na idući sastanak Vlade sa županima stavi tema populacijske politike.</p>