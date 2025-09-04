Digitalizacija u bolničkoj skrbi: Sustav jedinične terapije isporučili su u 14 bolnica

Novi sustav jedinične terapije koji podiže sigurnost i preciznost u primjeni lijekova, isporučen je u 14 bolnica diljem Hrvatske, a ta inovacija ključan je korak prema digitalizaciji i modernizaciji zdravstvenih usluga, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Jedinična terapija označava novi pristup pripremi, distribuciji i primjeni lijekova, pri čemu se svaki lijek do pacijenta dostavlja točno u propisanoj dozi i u precizno određenom vremenu, s maksimalnim fokusom na sigurnost pacijenata. Ova inovacija, ističu iz Ministarstva zdravstva, ključan je korak prema digitalizaciji i modernizaciji zdravstvenih usluga, u sklopu projekta vrijednog više od 22,6 milijuna eura, financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Također ima niz konkretnih prednosti: individualizacija terapije, centralizirana i automatizirana priprema lijekova, značajno smanjenje pogrešaka u primjeni lijekova, smanjenje otpada, kao i učinkovitija kontrola troškova te povećana sigurnost pacijenata i bolja evidencija terapije.

"Sustav jedinične terapije još je jedan od primjera strateških ulaganja Vlade i Ministarstva zdravstva u digitalnu transformaciju hrvatskog javnog zdravstva. Osim što omogućuje vrhunsku tehnologiju, ovaj sustav olakšava rad zdravstvenim djelatnicima i doprinosi sigurnijem i učinkovitijem liječenju. Ovakva rješenja izravno utječu na kvalitetu zdravstvene skrbi i dugoročno poboljšavaju zdravstvene ishode naših građana", izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Do sredine 2026. godine, sustav će biti uveden u ukupno 40 bolnica diljem Hrvatske.

Očekuje se da će uvođenjem jedinične terapije gubitak lijekova biti sveden na svega 8 do 12 posto, što izravno smanjuje količinu medicinskog otpada i povećava efikasnost bolničkog sustava.

Sustav je već isporučen i spreman za implementaciju u sljedećim bolnicama: Klinička bolnica Dubrava (574.000 eura), Klinička bolnica Merkur (približno 562.000 eura), Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" (oko 571.000 eura), Klinika za psihijatriju Vrapče (više od 433.000 eura), Opća bolnica Bjelovar (oko 575.000 eura), Opća bolnica Karlovac (oko 575.000 eura), Opća bolnica Zadar (oko 574.000 eura), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (približno 386.000 eura, a za Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, kao i za bolnice u Našicama, Novoj Gradiški, Pakracu, Kninu i Ugljanu, osigurano je približno 433.000 eura po ustanovi.

Iz Ministarstva napominju da primjeri iz Njemačke, Francuske, Španjolske, Belgije i Slovenije potvrđuju kako ovakvi sustavi značajno povećavaju sigurnost pacijenata i unapređuju organizaciju rada medicinskog osoblja.