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DIGITALNI MAGAZINI NA DAR Uzmi Oranž i čitaj specijale o Modriću, Daliću, Gvardiolu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
DIGITALNI MAGAZINI NA DAR Uzmi Oranž i čitaj specijale o Modriću, Daliću, Gvardiolu

Super prilozi u našoj listalici! Pretplati se na godišnji Oranž i saznaj sve tajne 'vatrenih' legendi u digitalnim novinama unutar ovog članka: Prilog o Daliću na 24 stranice!

Sve o Luki Modriću, Jošku Gvardiolu i Zlatku Daliću saznaj u tri specijalna priloga iz digitalne biblioteke 24sata koja darujemo pretplatnicima godišnjeg Oranža povodom SP-a.

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Komentari 0
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VIDEO Ukrajina steže obruč oko Krima, Rusi uvode izvanredno stanje: 'Kreće pravi pakao!'

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade na rusku logistiku na okupiranom Krimu, a prema vojnim analitičarima cilj je potpuno odsjeći poluotok od ruskih opskrbnih pravaca. Sustavni napadi bespilotnim letjelicama već uzrokuju ozbiljne probleme, od nestašice goriva i nestanaka električne energije do prekida prometa i odlaska ruskih turista.

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