Digli optužnicu nad muškarcem zbog ubojstva bivšeg vijećnika HDZ-a i dragovoljca rata

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred zadarskim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 29-godišnjaka zbog ubojstva bivšeg HDZ-ovog vijećnika Milana Drače kod mjesnog groblja na Bokanjcu u lipnju ove godine.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se okrivljeniku stavlja na teret da je 23. lipnja ove godine, nakon svađe, u namjeri da ga usmrti, zadao Drači veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu uslijed čega je žrtva zadobila veliki broj ozljeda koje su dovele do smrtnog ishoda.

Prema pisanju medija, optuženi Stipe Mamić je otprije poznat policiji te je osuđivan.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je protiv Mamića predložilo Županijskom sudu u Zadru produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.