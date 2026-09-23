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UBIJENI MILAN DRAČA

Digli optužnicu nad muškarcem zbog ubojstva bivšeg vijećnika HDZ-a i dragovoljca rata

Piše HINA,
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Digli optužnicu nad muškarcem zbog ubojstva bivšeg vijećnika HDZ-a i dragovoljca rata
Foto: 057info
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Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je protiv Mamića predložilo Županijskom sudu u Zadru  produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred zadarskim Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv 29-godišnjaka zbog ubojstva bivšeg HDZ-ovog vijećnika Milana Drače kod mjesnog groblja na Bokanjcu u lipnju ove godine.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se okrivljeniku stavlja na teret da je 23. lipnja ove godine, nakon svađe, u namjeri da ga usmrti, zadao Drači veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu uslijed čega je žrtva zadobila veliki broj ozljeda koje su dovele do smrtnog ishoda.

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Prema pisanju medija, optuženi Stipe Mamić je otprije poznat policiji te je osuđivan.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je protiv Mamića predložilo Županijskom sudu u Zadru  produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

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