Digli optužnicu protiv 85 ljudi zbog afere lovačkih ispita: Među njima policajac, liječnik...

Uskok je nakon gotovo 20 mjeseci digao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv 84 hrvatskih državljana i jednog državljanina BiH zbog primanja i davanja mita u slučaju prodaje lovačkih ispita.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Argali, liječnik, odlikovani branitelj i bivši predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba, stručni suradnik za lovstvo u Stručnim službama Uprave šuma, viši savjetnik - specijalist Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nagrađeni policajac iz Ivanca, osnivač Mladeži pri Hrvatskom lovačkom savezu, član lovačkog saveza, uzgajivač pasa i nogometaš. Svi oni osumnjičeni su da su tražili i primili mito kako bi 30 ljudi osigurali uvjerenja o osposobljenosti za lovca, makar ne ispunjavaju uvjete i nisu položili ispit. Kako tvrdi USKOK, to su radili za oko 100 do 400 eura po osobi, u razdoblju od veljače 2022. godine do 20. siječnja 2023.

Kako smo pisali u siječnju 2024., lažne potvrde o položenim ispitima su navodno kupili brojni nogometaši raznih drugo i trećeligaša, krojačica, odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, ali i suprug Hane Hadžiavdagić Tabaković, Tarik Tabaković.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. u Loboru, kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači (dalje: Učilište), osobno ili putem drugih okrivljenika - predavača i ispitivača Učilišta i drugih osoba, stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im za novčanu naknadu ishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili oružne listove za držanje i nošenje oružja.

Potom je I. okr., osobno ili putem drugih okrivljenika, od zainteresiranih osoba tražio i preuzimao naknade od najmanje 99,54 eura po osobi i davao im upute da naknade uplate na račun Učilišta. Za dogovorene novčane naknade je izdavao uvjerenja o osposobljenosti za lovca iako zainteresirane osobe nisu položile ispit za lovca. U uvjerenja je I. okr. neistinito upisivao da su zainteresirane osobe nakon položenih ispita osposobljene za lovca što je zatim ovjeravao svojim potpisom i pečatom Učilišta. Pritom je, u cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja Učilišta, dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih osoba u gotovini, uplaćivao na račun Učilišta na i me navodnih troškova osposobljavanja za lovca i polaganja lovačkog ispita.

Na opisani način si je I. okr. pribavio nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 15.101,48 eura, dok je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca. Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost."