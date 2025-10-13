Obavijesti

News

Komentari 0
PRIMALI I DAVALI MITO

Digli optužnicu protiv 85 ljudi zbog afere lovačkih ispita: Među njima policajac, liječnik...

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Digli optužnicu protiv 85 ljudi zbog afere lovačkih ispita: Među njima policajac, liječnik...
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako smo pisali u siječnju 2024., lažne potvrde o položenim ispitima su navodno kupili brojni nogometaši raznih drugo i trećeligaša, krojačica, odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, ali i suprug Hane Hadžiavdagić Tabaković, Tarik Tabaković

Uskok je nakon gotovo 20 mjeseci digao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv 84 hrvatskih državljana i jednog državljanina BiH zbog primanja i davanja mita u slučaju prodaje lovačkih ispita.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Argali, liječnik, odlikovani branitelj i bivši predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba, stručni suradnik za lovstvo u Stručnim službama Uprave šuma, viši savjetnik - specijalist Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nagrađeni policajac iz Ivanca, osnivač Mladeži pri Hrvatskom lovačkom savezu, član lovačkog saveza, uzgajivač pasa i nogometaš. Svi oni osumnjičeni su da su tražili i primili mito kako bi 30 ljudi osigurali uvjerenja o osposobljenosti za lovca, makar ne ispunjavaju uvjete i nisu položili ispit. Kako tvrdi USKOK, to su radili za oko 100  do 400 eura po osobi, u razdoblju od veljače 2022. godine do 20. siječnja 2023.

VELIKA AKCIJA USKOK-A Tko su osumnjičeni za prodaju lovačkih ispita: Nagrađivani policajac, ravnatelj učilišta...
Tko su osumnjičeni za prodaju lovačkih ispita: Nagrađivani policajac, ravnatelj učilišta...

Kako smo pisali u siječnju 2024., lažne potvrde o položenim ispitima su navodno kupili brojni nogometaši raznih drugo i trećeligaša, krojačica, odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, ali i suprug Hane Hadžiavdagić Tabaković, Tarik Tabaković.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. u Loboru, kao ravnatelj pučkog otvorenog učilišta registriranog za izvođenje programa osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači (dalje: Učilište), osobno ili putem drugih okrivljenika - predavača i ispitivača Učilišta i drugih osoba, stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im za novčanu naknadu ishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili oružne listove za držanje i nošenje oružja.

Potom je I. okr., osobno ili putem drugih okrivljenika, od zainteresiranih osoba tražio i preuzimao naknade od najmanje 99,54 eura po osobi i davao im upute da naknade uplate na račun Učilišta. Za dogovorene novčane naknade je izdavao uvjerenja o osposobljenosti za lovca iako zainteresirane osobe nisu položile ispit za lovca. U uvjerenja je I. okr. neistinito upisivao da su zainteresirane osobe nakon položenih ispita osposobljene za lovca što je zatim ovjeravao svojim potpisom i pečatom Učilišta. Pritom je, u cilju stvaranja privida legalnosti poslovanja Učilišta, dio novčanih naknada preuzetih od zainteresiranih osoba u gotovini, uplaćivao na račun Učilišta na i me navodnih troškova osposobljavanja za lovca i polaganja lovačkog ispita.

Na opisani način si je I. okr. pribavio nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 15.101,48 eura, dok je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca. Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost."

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
TRAŽE GA ČAMCIMA

DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025