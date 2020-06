Digli optužnicu protiv šestero ljudi, utajili 47,8 milijuna kn

<p>Uskok je u petak pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petero hrvatskih državljana i jednog slovenskog državljana zbog utaje 47,8 milijuna kuna na ime PDV-a naplaćenog prodajom čeličnih armatura.</p><p>Optužnica je podignuta protiv hrvatskih državljana starih 53, 71, 48, 25 i 29 godina te slovenskog državljanina starog 56 godina, precizirao je Uskok.</p><p>Prvoosumnjičeni 53-godišnjak tereti se da je kao voditelj četiriju trgovačkih društava od travnja 2016. do 31. siječnja 2019. godine u Zagrebu, Sesvetama i Sisku povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, kojima je odredio uloge radi stjecanja koristi oštećenjem državnog proračuna neosnovanim umanjenjem PDV-a. </p><p>Tijekom istrage je utvrđeno da je 53-godišnjak uputio 25-godišnjaka da osnuje tvrtke i da u cilju prikrivanja stvarnog voditelja poslovanja pronađe osobe koje će formalno obnašati funkcije odgovornih osoba.</p><p>Zatim je kao djelatnost tvrtki odredio nabavu čeličnih armatura iz Italija i Slovenije te njihovu daljnju prodaju u Hrvatskoj. Pritom se 53-godišnjak, za slučaj pokretanja poreznih nadzora, lažno predstavljao predstavnicima tvrtki zainteresiranih za kupnju armatura.</p><p>Nakon toga je 53-godišnjak, na temelju uplata predujma, organizirao nabavu i plaćanje armatura iz Italija i Slovenije, dok su inozemne tvrtke sačinjavale međunarodne tovarne listove (CMR) radi isporuke robe u Hrvatsku.</p><h2>Pečatima stvaran privid legalnosti poslovanja</h2><p>Prvoosumnjičeni je potom organizirao prijevoz i dostavu robe do skladišta hrvatskih tvrtki s kojima je dogovorio kupnju, iako je na tovarnim listovima naznačio da armature nabavlja za svoje tvrtke.</p><p>Drugoosumnjičeni 71-godišnjak je od prijevoznika armatura tražio da CMR-ove ne predaju hrvatskim tvrtkama s kojima su dogovorili prodaju, već da ih zadrže do njegovog preuzimanja.</p><p>Potom je dokumentaciju ovjeravao pečatima tvrtki 53-godišnjaka čime je stvarao privid legalnosti njihovog poslovanja.</p><p>Nakon što je 53-godišnjak izradio račune za isporuku armatura koje je posredstvom 71-godišnjaka dostavio kupcima, trećeosumnjičena 48-godišnjakinja je radi izbjegavanja plaćanja PDV-a sastavljala lažne prijave PDV-a za tvrtke u vlasništvu 53-godišnjaka.</p><p>Trećeosumnjičena je u tim prijavama lažno prikazala da tri tvrtke ostvaruju pravo na povrat PDV-a u iznosima koji premašuju obveze uplate PDV-a, dok za četvrtu tvrtku uopće nije podnijela prijave PDV-a.</p><p>Na taj način je državni proračun oštećen za 47,8 milijuna kuna, dok je od tog iznosa 53-godišnjak osobno i posredstvom 25-godišnjaka u gotovini podigao ukupno 10,6 milijuna kuna, koje je podijelio s ostalim osumnjičenicima.</p><p>U tome su mu pomogli 29-godišnjak i 56-godišnji slovenski državljanin, na čije je račune uplaćivao podignutu gotovinu koju su mu oni zatim prosljeđivali.</p><p> </p>