Digli optužnicu protiv Srbina, u Istri pijan i drogiran usmrtio Njemicu na biciklu pa pobjegao

DORH je podigao optužnicu protiv muškarca iz Srbije (23) kojeg terete da je 12. rujna 2025. pijan i drogiran na cesti kod Fažane automobilom udario Njemicu na biciklu koja je uslijed višestrukih ozljeda preminula.

U krvi je imao najmanje 1,58 promila alkohola, ali i kokaina te amfetamina.

- Okrivljenik je uslijed vožnje u takvom stanju u dugom zavoju ulijevo izašao izvan kolnika u desnu stranu, gdje je došlo do gubitka nadzora nad vozilom koje je u zanošenju prešlo na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera. Pri tome je vozilom udario u njemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom, a koja je uslijed toga zadobila višestruke tjelesne ozljede od kojih je preminula - naveo je DORH.

Uz to, on je nakon nesreće pobjegao bez da je pružio pomoć ozlijeđenoj osobi.

- U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku) - zaključuje DORH.