Dijana Zadravec u RTL-u Danas progovorila je o smijeni s mjesta predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Odluku joj je uručio v.d. ravnatelja KBC-a Zoran Vatavuk koji je zaključio kako je njeno vođenje Zavoda rezultiralo ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima što je dovelo do velikog odljeva kadrova posebno radiologa na zagrebačkoj Klinici za tumore.

U priopćenju nakon smjene Zoran Vatavuk ističe da kao v.d. ravnatelja i kolega snažno podržava Zadravec u njenim nastojanjima da se zakonski sankcioniraju sve nepravilnosti u ustanovi, ali isto tako dodaje da najnovijim izvješćem interne revizije nije utvrđena nepravilnost u poslovanju bolnice.

Oko smjene Dijane Zadravec oglasio se i ministar Vili Beroš i kaže da nije zadovoljan sa situacijom u bolnici, ali je spreman rasvijetliti, kako kaže, potencijalne nepravilnosti. Sukladno tome do kraja tjedna šalje u bolnicu zdravstvenu inspekciju ministarstva i poziva da se u istragu poslovanja uključi i Ministarstvo financija.

Zadravec je progovorila o tome kako je reagirala na smjenu s mjesta predstojnice zavoda:

- Nije me iznenadila smjena, budući da profesor Vatavuk u zadnjih dva tjedna otkako je v.d. ravnatelja nije poduzeo ništa što sam mu ja predlagala. Znači, mjere teleradiologije, da se nadomjeste radiolozi koji trenutno fale, zatim da se uskrati korištenje starih godišnjih odmora, sada, radiolozima koji su bili planirani, ali kada nismo imali ovaj problem. Znači, više ih je od 10 na godišnjem odmoru, a to mi je također odbio - rekla je Zadravec i dodala:

- Isto tako, nije dozvolio potpisivanje i nije potpisao suradnju sa ustanovama KB Dubrava i KB Merkur gdje smo dogovorili, na razini šefova radiologije i ravnatelja da će oni poslati ispomoć, kao što smo mi slali primjerice, ispomoć naših inženjera na Sveti duh. Isto tako, dobila sam informaciju iz Ministarstva zdravstva da su ovaj tjedan trebali stići radiolozi iz Dubrave, međutim to se nije dogodilo. Profesor Vatavuk to nije učinio. Smatram njega direktno odgovornim za to.

Iako je Vatavuk prije izjavio da njihova suradnja odlično funkcionira, Zadravec je demantirala takve tvrdnje i rekla:

- Svaki dan smo razgovarali, a on je potpuno autističan za bilo kakve argumente. Njegova komunikacija je na razini kada započnete rečenicu, on je prekida. Tražio je da sve razgovaramo usmeno, da ne šaljem nikakve mailove kako ne bi bio vidljiv trag. Znači, smjena koju je on učinio, usto prijetio je otkazom ukoliko budem istupala u medijima.

- Mi svi znamo da Ustav po članku 38. garantira svakom čovjeku slobodu govora i mišljenja. Ja ovu slobodu govora koristim da za zaštitu zdravlja naših pacijenata. Usto ,svi zakoni Republike Hrvatske moraju se usklađivati sa ustavom pa tako i Zakon po Vatavuku koji zapravo sprječava bilo kome da se oglašava osim njega. Ja radiologiju dobro poznam. Smjena je neargumentirana i nezakonita jer me štiti Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ona zapravo nije pravno dovoljno dobro argumentirana. Organizacija rada - demantiraju ga brojke: 9 111 pacijenata je obrađeno u periodu od 1. do 17. ovog mjeseca, u odnosu na isto razdoblje kada je bilo 6 200. Znači argumenti su na mojoj strani - rekla je Zadravec i otkrila da je u sukobu sa šefovima klinika u KBC Sestre milosrdnice koji ujedno imaju privatne bolnice i koji rade u korist svojih privatnih bolnica koristeći resurse javnozdravstvenog sustava.

Na pitanje zašto revizija to nije pokazala, Zadravec je rekla:

- Revizija koja je trajala danas ujutro i gdje su prebrojavali materijal na Zavodu za neuroradiologiju je apsurdna i smiješna. Imam 400 stranica dokaza da su postojale kriminalne radnje i to je neosporivo. Falsificiranje službenih dokumenata, potpisivane od strane doktora Kalouseka i doktora Čule neovlašteno u ime KBC-a prema HZZO.

Očitovala se i o reviziji Ministarstva zdravstva nazvavši ih 'paravanom':

- Tu reviziju Ministarstva zdravstva sam prošla već 2016. godine kada sam prvi put otkrila da je bilo otuđivanja nepripadajuće materijalne koristi, na temelju, također, krivotvorenih službenih dokumenata. Te revizije su jedan paravan koji se nakon toga, ovako u javnosti, predoči sve je u redu kao i ova interna revizija. To je zapravo smiješno.

U KBC-u su kolege Dijane Zadravec počeli skupljati potpise kao znak podrške za smijenjenu predstojnicu:

- Moji kolege, inženjeri radiologije, potaknuli su podršku meni kao predstojnici kojoj su se odazvali njih 40-oro zajedno sa nekim kolegama. S te strane, ja podršku definitivno imam, međutim možemo se osvrnuti na cijelo vođenje KBC-a koji u zadnjih pet godina funkcionira po principu korupcijske hobotnice koju ovog trena nisam uspjela savladati, ali to je samo privremeno jer od toga neću odustati - otkrila je i priznala da se nije čula s premijerom oko novonastale situacije, ali da je bila u kontaktu s ministrom.

Na pitanje hoće li ostati zaposlenica KBC Sestre milosrdnice i hoće li se prijaviti na natječaj ravnateljice, Zadravec je rekla:

- Naravno jer sam izvrstan neuroradiolog, profesorica sam. Naravno da ću se javiti na taj natječaj. Neće me otjerati jedino ako mi vi ponudite mjesto voditeljice u RTL-u. Možda se prebacim iz javnozdravstvenog sustava u ovaj pa ću pratiti sve s te platforme ovdje - našalila se i zaključila:

- Istina je izašla i neće ju nitko moći zaustaviti. Ja sam potakla temu koju se nitko nije usudio potaknuti. Zato je nastala ova smjena, a to je da se javno zdravstveni sustav koristi za privatne pacijente, za korist onih koji vode, kao šefovi klinika, svoje privatne specijalne bolnice. Ja se ne bojim tih.