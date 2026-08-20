Dijelili smo novine zastupnicima uoči sjednice. Dobili su i igru: 'Naslovnica vam je poučna'

Saborske zastupnike koji su u rano jutro stizali na izvanrednu sjednicu Sabora zbog zagađenja u Lici pred ulaskom u zgradu parlamenta dočekalo je iznenađenje. Ekipa 24sata za svakog je zastupnika pripremila primjerak naših novina sa satiričnom naslovnicom ilustriranom karikaturama Nika Titanika te ozbiljnom naslovnicom s jasnom porukom za zastupnike svih političkih opcija:

Danas morate učiniti nešto za sanaciju otpada u Lici jer je to vaš posao. Kao bonus dar dali smo im i naljepnicu 'Ja volim Liku'. Dok je dio zastupnika uzeo novine, nekima karikature i igra 'Zastupnici, ne ljutite se' nisu dobro sjele.

- Ja sam bio u Lici, a gdje su bili mediji kad su se otkrivale afere - uzrujano nam je rekao zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, zaboravivši pritom da su upravo 24sata otkrivale sloj po sloj teme ličkog toksičnog odlagališta na čemu on i kolege Mostovci sada žele poentirati. Marin Miletić podsjetio je na višegodišnji angažman svojega kolege Troskota.

- Bio je tamo 90 puta. Bio sam s njim na šest presica na koje nitko nije došao - rekao je Miletić.

Dosta je uvrijeđenih pogleda stizalo i od lijeve oporbe, Sandre Benčić iz Možemo! i nekolicine SDP-ovaca. No njihove druge kolege nisu imale problema s našom porukom.

- Mislim da je jako teško građanima Gospića i Ličko-senjske županije, gdje imamo zakopanu odgovornost 37.000 tona otpada - rekla je Sanja Radolović (SDP).

- Mislim da se ovo trebalo odmah napraviti. Neka građani vide tko se i kako ponaša kad saznamo da je ljudima zdravlje uništeno - poručila je Ivana Kekin iz Možemo!, s kojom se složila i kolegica Dušica Radojčić.

- Nije ovdje riječ o političkim razlikama. Riječ je o onima koji su doveli do ove situacije i onima koji pokušavaju riješiti. Lika treba najhitniju moguću sanaciju - rekla je Radojčić.

Hrvoje Zekanović, nezavisni zastupnik koji je proteklih dana bio jedan od najglasnijih branitelja politike Andreja Plenkovića, poručio je da od Like ne treba odustati.

- Neki su se možda odmarali, ja osobno nisam. Lika je prekrasna hrvatska regija. Poručio bih ravnozemljašima i ljevičarima da maknu svoje šape s Like - rekao je Zekanović.

Ante Sanader (HDZ) rekao je kako smatra da za ovakav problem nema mjesta politiziranju.

- Tema je ozbiljna. Kad imamo ozbiljan problem, treba ga ozbiljno rješavati. Trebamo saslušati struku - rekao je Sanader.

Na odgovornost je pozvao Nikola Mažar (HDZ).

- Moji korijeni su iz Like. Nadam se da ćemo na odgovoran način ponuditi rješenja i odgovore te maknuti politikantstvo. Odgovorni se najoštrije trebaju kazniti - rekao je Mažar.

Arsen Bauk (SDP) je podsjetio na to da izvanredne sjednice nisu novost.

- Tema je važna i predsjednik Republike je dobro postupio što je sazvao sjednicu - rekao je Bauk.

Tomislav Šuta također je pozvao da se politika ostavi po strani.

- Ovo je problem koji treba riješiti. Mislim da je u politici bitno da neke stvari koje su bitne za građane struku stavimo na prvo mjesto, da kroz sanaciju dođemo do zaštite zdravlja - rekao je Šuta.

Boška Ban, bivša SDP-ovka koja je prije nekoliko mjeseci prešla u tabor HDZ-a, naglasila je odgovornost zastupnika.

- Mislim da je odgovornost da budemo tu i da se ova tema raspravi. Da se što brže nađu rješenja - rekla je Ban.

- Naslovnica je poučna i zanimljiva. Kad je ovako važna tema, mora se doći, mora se prekinuti odmor - rekao je Mislav Herman (HDZ).

Josip Dabro poručio je da treba "voljeti Hrvatsku, pa i Liku".

- Naslovnica vam je lijepa. Danas je tema temeljni propust funkcioniranja države - rekao je Dabro.

Darija Zurovca razveselilo je kako ga je nacrtao Nik Titanik..

- Mnogo sam vremena proveo u Lici. Interesantno mi je kako su se javili određeni politički paraziti. Danas očekujem novo prepucavanje, to neće riješiti otpad u Lici. To treba što prije skloniti - rekao je Zurovec.

Nažalost, rječnik i rasprave koje smo čuli kasnije na sjednici Odbora i Sabora pokazale su da nikakva satira ne može nadmašiti našu političku stvarnost. Ličko rješenje se ne nazire. 

1) Sanja Radolović (SDP) kaže da je Ličanima teško 2) Josip Dabro se udubio u naslovnicu 3) Boška Ban smatra da zastupnici trebaju naći rješenje 4) Troskot je zaboravio da su 24sata otkrila aferu