Novinari 24sata podijelili su prije izvanredne sjednice zastupnicima novine i naljepnicu kojom im želimo poručiti da riješe problem Like
Dijelili smo novine zastupnicima uoči sjednice. Dobili su i igru: 'Naslovnica vam je poučna'
Saborske zastupnike koji su u rano jutro stizali na izvanrednu sjednicu Sabora zbog zagađenja u Lici pred ulaskom u zgradu parlamenta dočekalo je iznenađenje. Ekipa 24sata za svakog je zastupnika pripremila primjerak naših novina sa satiričnom naslovnicom ilustriranom karikaturama Nika Titanika te ozbiljnom naslovnicom s jasnom porukom za zastupnike svih političkih opcija:
Danas morate učiniti nešto za sanaciju otpada u Lici jer je to vaš posao. Kao bonus dar dali smo im i naljepnicu 'Ja volim Liku'. Dok je dio zastupnika uzeo novine, nekima karikature i igra 'Zastupnici, ne ljutite se' nisu dobro sjele.
- Ja sam bio u Lici, a gdje su bili mediji kad su se otkrivale afere - uzrujano nam je rekao zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, zaboravivši pritom da su upravo 24sata otkrivale sloj po sloj teme ličkog toksičnog odlagališta na čemu on i kolege Mostovci sada žele poentirati. Marin Miletić podsjetio je na višegodišnji angažman svojega kolege Troskota.
- Bio je tamo 90 puta. Bio sam s njim na šest presica na koje nitko nije došao - rekao je Miletić.
Dosta je uvrijeđenih pogleda stizalo i od lijeve oporbe, Sandre Benčić iz Možemo! i nekolicine SDP-ovaca. No njihove druge kolege nisu imale problema s našom porukom.
- Mislim da je jako teško građanima Gospića i Ličko-senjske županije, gdje imamo zakopanu odgovornost 37.000 tona otpada - rekla je Sanja Radolović (SDP).
- Mislim da se ovo trebalo odmah napraviti. Neka građani vide tko se i kako ponaša kad saznamo da je ljudima zdravlje uništeno - poručila je Ivana Kekin iz Možemo!, s kojom se složila i kolegica Dušica Radojčić.
- Nije ovdje riječ o političkim razlikama. Riječ je o onima koji su doveli do ove situacije i onima koji pokušavaju riješiti. Lika treba najhitniju moguću sanaciju - rekla je Radojčić.
Hrvoje Zekanović, nezavisni zastupnik koji je proteklih dana bio jedan od najglasnijih branitelja politike Andreja Plenkovića, poručio je da od Like ne treba odustati.
- Neki su se možda odmarali, ja osobno nisam. Lika je prekrasna hrvatska regija. Poručio bih ravnozemljašima i ljevičarima da maknu svoje šape s Like - rekao je Zekanović.
Ante Sanader (HDZ) rekao je kako smatra da za ovakav problem nema mjesta politiziranju.
- Tema je ozbiljna. Kad imamo ozbiljan problem, treba ga ozbiljno rješavati. Trebamo saslušati struku - rekao je Sanader.
Na odgovornost je pozvao Nikola Mažar (HDZ).
- Moji korijeni su iz Like. Nadam se da ćemo na odgovoran način ponuditi rješenja i odgovore te maknuti politikantstvo. Odgovorni se najoštrije trebaju kazniti - rekao je Mažar.
Arsen Bauk (SDP) je podsjetio na to da izvanredne sjednice nisu novost.
- Tema je važna i predsjednik Republike je dobro postupio što je sazvao sjednicu - rekao je Bauk.
Tomislav Šuta također je pozvao da se politika ostavi po strani.
- Ovo je problem koji treba riješiti. Mislim da je u politici bitno da neke stvari koje su bitne za građane struku stavimo na prvo mjesto, da kroz sanaciju dođemo do zaštite zdravlja - rekao je Šuta.
Boška Ban, bivša SDP-ovka koja je prije nekoliko mjeseci prešla u tabor HDZ-a, naglasila je odgovornost zastupnika.
- Mislim da je odgovornost da budemo tu i da se ova tema raspravi. Da se što brže nađu rješenja - rekla je Ban.
- Naslovnica je poučna i zanimljiva. Kad je ovako važna tema, mora se doći, mora se prekinuti odmor - rekao je Mislav Herman (HDZ).
Josip Dabro poručio je da treba "voljeti Hrvatsku, pa i Liku".
- Naslovnica vam je lijepa. Danas je tema temeljni propust funkcioniranja države - rekao je Dabro.
Darija Zurovca razveselilo je kako ga je nacrtao Nik Titanik..
- Mnogo sam vremena proveo u Lici. Interesantno mi je kako su se javili određeni politički paraziti. Danas očekujem novo prepucavanje, to neće riješiti otpad u Lici. To treba što prije skloniti - rekao je Zurovec.
Nažalost, rječnik i rasprave koje smo čuli kasnije na sjednici Odbora i Sabora pokazale su da nikakva satira ne može nadmašiti našu političku stvarnost. Ličko rješenje se ne nazire.
1) Sanja Radolović (SDP) kaže da je Ličanima teško 2) Josip Dabro se udubio u naslovnicu 3) Boška Ban smatra da zastupnici trebaju naći rješenje 4) Troskot je zaboravio da su 24sata otkrila aferu
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