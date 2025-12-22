Dijelovi Hrvatske imat će bijeli Božić! DHMZ izdao posebno priopćenje: Evo gdje stiže snijeg

Ove godine dijelovi Hrvatske trebali bi imati bijeli Božić! DHMZ se oglasio posebnim priopćenjem, pred nama je zahlađenje koje donosi i snijeg...

- Ciklona koja će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem donijet će promjenu vremena i u naše krajeve. Njeno središte nalazit će se iznad Tirenskog mora, a u srijedu (24. prosinca 2025.) će se preko Hrvatske premještati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnjak, očekuje najintenzivnija oborina. Istovremeno će sa sjevera pritjecati hladniji zrak - pišu iz DHMZ-a...

Dalje navode:

- U utorak 23. prosinca 2025., kiša će padati uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, ponajprije na otocima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je vjerojatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti u dodiru s tlom ili na hladnim predmetima. Pritom će puhati umjereno i jako jugo, navečer u jačanju na olujno. Potkraj dana će na sjevernom dijelu Jadrana zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima - pišu iz DHMZ-a i odmah nastavljaju:

Foto: DHMZ

- U srijedu, na Badnjak, 24. prosinca 2025. oborina će biti češća i u unutrašnjosti. Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijega će biti i u gorju istočne i središnje Hrvatske, no vjerojatan je i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Pritom će u kopnenim krajevima zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te zapusi snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom puhati jugo, još prijepodne i olujno.

Foto: DHMZ

A evo kakvo vrijeme najavlju za Božić...

- Na Božić, 25. prosinca 2025., na Jadranu već česta sunčana razdoblja i rijetko gdje još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama. U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremenu oborinu, ali sve rjeđu. Osim kiše, padat će i susnježica i snijeg, ponajviše u gorju. Navečer će vjetar u unutrašnjosti slabjeti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cijele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na sjevernom dijelu i dalje orkanska. U petak na blagdan svetog Stjepana 26. prosinca 2025., jačat će utjecaj anticiklone pa će se i vrijeme smirivati. U većini krajeva Hrvatske prestanak oborine i razvedravanje, oblaci će se zadržavati još u Gorskoj Hrvatskoj, a bura će na obali slabjeti. Vjerojatno će to biti uvod za stabilan, na Jadranu većinom sunčan vikend, ali u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra - pišu iz DHMZ-a...

Za kraj su objavili i upozorenje, tj. savjet...

- Zbog jakog i olujnog vjetra, prvo juga pa onda i bure, u gorju i zbog snijega, vrlo su vjerojatna ograničenja i poteškoće u prometu. Preporučuje se svakodnevno pratiti vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, osobito ako planirate na put.

