Dijelovi Zagreba cijeli dan bez struje: Evo u kojim ulicama neće biti električne energije do večeri

Veliki dio Zagreba treba se pripremiti da će u srijedu biti bez struje, neki od njih i na cijeli dan.

U nastavku donosimo popis.

Od 6 do 9 sati bez opskrbe će biti Alagovićeva 24-do kraja par, 33-do kraja nep, Babonićeva 40-118 par, 37-121 nep, Bijenička 2-28 par, 3-27 nep, Čačkovićeva 2-do kraja par, 1-37 nep, Pavla Hatza 16, Horvatovac 32-76 par, 76/a, 78-106 par, 23-67 nep, 67/a, 67/b, 69-93 nep, Jagodnjak, Javorovac, Klenovac, Lobmayerove stube 4-do kraja par, 1-do Kraja nep, Mikulićeva, Junija Palmotića 64-70 par, 76-84 par, 43-51 nep, Posilovićeva, Radnička cesta 42, 46, 48, Rajnerova, Ružičnjak 2-do kraja par, 1-11 nep, Strossmayerov Trg 14, Svibovac, Šalata 13, 13/a, Augusta Šenoe 4-20 par, 30, 1, 3, 7-23 nepar.

U istom periodu bez struje će biti i Trg kralja Tomislava 2-10 par, 22, 3, 5, 9, 11, Voćarska 22-28 par, 28/a-28/c par, 30-44 par, 46/a, 48-66 par, 66/a, 68-92 par, 106, 110, 112, 23-27 nep, 37-71 nep, 81-91 nep, 99-115 nep, Voćarsko naselje 6-134 par, 134/a, 7, 9, 13-69 nep, 73-133 nep, Wickerhauserova, Zelenjak 28-84 par, 23-99 nep, te Zrinjevac na kućnom broju 11.

Od 8 do 20 sati, dakle cijeli dan, bez struje će biti sljedeće lokacije: Rušćice 12-do kraja par, 11-do kraja nep, Lisičina 52-do kraja par, 61-do Kraja nep, Kudekov put 18/a-18/c par, 20-do kraja par, 15-do kraja nep, Izvorska, Horvatov Put, II. Bizek 90-do kraja par, 61, 87-do kraja nep, III. Bizek 14-26 par, 30-do kraja par, 15-do kraja nep, IV Bizek, V. Bizek, VI. Bizek te Cvekov put.

Od 10 do 13 sati prekid obskrbe električnom energijom očekuje se za ove ulice: Adamićeva 19, Baburičina 1-11 nep, 15-23 nep, Bosanska 2-10 par, 16-24 par, 1-25 nep, 45, 57-65 nep, Buconjićeva 14-do kraja par, 21-do kraja nep, Bučarova 15-17 nep, Brune Bušića 38-42 par, 23-27 nep, Radoslava Cimmermana 2, Hercegovačka 28-56 par, 60-68 par, 76-86 par, 27, 31-65 nep, 71-101 nep, Ilica 128-138 par, 142, 103-113 nep, 117/a, Istarska 2-12 par, 1-21 nep, Krajiška 2-8 par, 1-7 nep, 7/a, Magdićeve stube 2, 1, Prilaz Gjure Deželića 56-68 par, 63-75 nep, Primorska 8-14 par, 20-32 par, 11-17 nep, 21-31 nep, Puževa 4, 10-14 par, 3-13 nep, Remetinečka cesta 1-5 nep, 5/b, 5/c, 5/g, 7/a, 7/b, 7/1, 7/2, 9, 9/d, 11, te Vučetićev Prilaz 1-5 nep.

Od 8 do 14 sati nestankom struje u Sesvetama će biti pogođeno par ulica: Ninska Ulica 11/a-11/d nep, 13-15 nep te Livadarski odvojak 4 i 5.

Od 9 do 12 sati bez struje će biti Kravarščani, Klinovec, Fruščinje, od 9.30 do 10.30 Selska 1-3 nep te Dalmatinska, a od 8 do 11 sati. Glavica, Klenovščak, Novoselova te Zaluka.

