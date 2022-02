Dijete (10) teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Požegi u ponedjeljak kasno navečer, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Kako navode, dijete je oko 21.15 sati nepropisno prelazilo kolnik prije obilježenog pješačkog prijelaza na raskrižju ulica Orljavska i Slavka Kolara. Uz to, nije se uvjerilo da to može učiniti sigurno i tom prilikom je udarilo u Volkswagen požeških registracija, kojim je upravljala žena (44) koja je dolaskom do raskrižja zaustavila auto pred zebrom.

Dijete je teško ozlijeđeno i vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu