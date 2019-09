Dijete (2) slučajno ubilo mamu, prozor auta joj je pritisnuo vrat

Mlada majka umrla je na svoj 21. rođendan nakon što je je vrat zapeo u prozoru obiteljskog BMW-a, javlja Daily Mail.

Yulia Sharko tada se nalazila u bjeloruskom mjestu Staroe Selo te je pokušavala izvući svoju dvogodišnju kćer iz vozila preko poluotvorenog prozora automobila.

U tom je trenutku dijete slučajno pritisnulo automatski prekidač za zatvaranje prozora što je zadavilo mladu majku.

Njezin suprug Artur pronašao je majku dvoje djece bez svijesti ubrzo nakon nesreće, slomio staklo na prozoru i iz okna izvukao njeno tijelo. Hitna pomoć je odmah stigla na mjesto nesreće i odvela je u bolnicu.

