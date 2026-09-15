Dijete (3) opečeno u požaru u Zadru bilo je samo doma. Na respiratoru je i čeka operaciju

Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u sinoćnjem požaru u Zadru te je oko 22.45 sati prevezeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

Prema informacijama od izvora iz Klaićeve, dijete je stabilno, ali i dalje u teškom stanju. Još u Zadru je intubirano te je na respiratoru, odnosno na umjetnom disanju. Dijete ima opekline na oko 50 posto tijela, i to na području prsnog koša, vrata, glave te obje ruke.

Liječnici, kako doznajemo, sada planiraju operativni zahvat, a dijete bi trebalo biti operirano tijekom dana.

Dijete je navodno ostalo samo u stanu na trećem katu, dok je majka otišla kod susjede na prvi kat. Prema pričama susjeda, navodno se zapalila utičnica, no to će se utvrditi očevidom.

Susjedi pričaju i da je dolazio Centar za socijalnu skrb jer je obitelj bila u tretmanu. Obitelj je ovdje stigla prije dvije godine, a majka ima još dvoje djece.

Kako je objavila policija, oni su u ponedjeljak u 19.51 sati dobili dojavu kako gori stan na trećem katu zgrade u Ulici Franka Lisice.

- Odmah nakon dojave na mjesto događaja su upućene sve žurne službe. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđeno je dijete kojemu je pružena daljnja liječnička pomoć - navode u policijskom izvješću.

Tijekom utorka će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid kako bi razjasnili uzroke ove nesreće.