Dijete (3) samo luta šumom i vrišti: 'Prijavili smo obitelj...'

Stravičan slučaj s Paga prošloga tjedna, kada je otac bacio svoju djecu s balkona, zgrozio je javnost i upozorio na odgovornost sustava.

Susjedi iz Dugog Sela nisu htjeli da se nešto slično dogodi u njihovoj blizini. Zbog zabrinutosti su poslali redakciji Provjerenog uznemirujuću snimku nastalu u prosincu, na kojoj se čuje kako trogodišnje dijete vrišti na sav glas lutajući šumom. Anonimno su i prije toga, kažu susjedi, prijavljivali obitelj u nekoliko navrata Centru za socijalnu skrb i policiji.

U pozivima Centru za socijalnu skrb susjedi su navodili kako viđaju da se u obitelji često svađaju i vrijeđaju te viču na djecu i govore im jako ružne riječi.

„Ja i muž smo imali okršaje, ali to je prošlo. Imam dvoje epileptičara, muku mučim, ja sam bolesna. Djeca imaju stalne napade, stalno sam s njima“, rekla je majka, a na pitanje je li istina da ju je suprug htio pregaziti automobilom, odgovorila je: „Ma ne, to su ljudi nešto krivo shvatili. Ja sam pala, pa su možda tako shvatili susjedi.“ Na sve optužbe obitelj sliježe ramenima. Kažu, bilo je svega, ali prošlo je, a sada rade na tome da budu bolji roditelji i da se brinu o djeci. U trenutku dok je novinarska ekipa Provjerenog bila ispred kuće u razgovoru s majkom, jedno dijete uzelo je ključeve auta.

„Ne, ne... trubi mali... evo, vidite, malo su nestašni“, rekla je majka, a upravo na to su upozoravali i susjedi, da se djeca dovode u opasnost i lutaju. Jedna je situacija, prepričavaju susjedi, mogla završiti kobno kada je prije nekoliko godina jedno dijete palo s balkona. Roditelji kažu, sve je to bilo zbog dječje igre starijeg sina i kćeri. „Nažalost, dogodilo se prije 3-4 godine da su se igrali gore i da joj je uzeo igračku i onda ju je gurnuo, sin ju je zbog igračke gurnuo“, kaže majka. „A djeca, znate kakva su...“, nadovezao se otac. „Ma nije on to htio, i dandanas se zna rasplakati zbog toga“, uvjerava majka novinarsku ekipu, priznaje problem, ali nastavlja govoriti da se trude raditi koliko mogu: „Neki dan je tu gušil malog. Rekli smo mu ako tu bude radio da će završiti u domu. Teška srca sam to rekla, ali ja ne znam jesu li to tablete neke koje pije ili vidite, a onda ljudi misle da mi to potičemo“, kazala je majka.

Novinar 'Provjerenog' pokazao je ravnateljici i socijalnoj radnici Centra za socijalnu skrb u Dugom Selu snimku u kojoj trogodišnje dijete vrišti. „Mi saznanja o tome nemamo. Ovo je nedopustivo i prestrašno“, rekla je ravnateljica, dok je socijalna radnica rekla kako su početkom siječnja ondje zatekli dovoljno urednu situaciju. Za ovaj slučaj, kažu, nisu znali, a sve ostalo navedeno već su zaprimili i reagirali.