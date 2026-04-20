Uslijed udarca, dijete na biciklu izgubilo je ravnotežu i palo na cestu. Hitna pomoć prevezla je ozlijeđeno dijete u Opću bolnicu Zabok, gdje su utvrdili da je zadobilo teške tjelesne ozljede
UŽAS U ZAGORJU
Dijete biciklom udarilo dijete kod Stubičkih Toplica: Teško je ozlijeđeno, završilo je u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Dijete je teško ozlijeđeno nakon što se u nedjelju zabilo biciklom u drugo dijete u Stubičkim Toplicama. Krapinsko-zagorska policija priopćila je kako je dijete iz Slovenije, rođeno 2011. godine, vozilo bicikl od Sljemena prema Pili. Na blagoj nizbrdici nije prilagodilo brzinu stanju ceste te je prednjim dijelom bicikla udario u drugo dijete koje je pretrčavalo cestu.
Uslijed udarca, dijete na biciklu izgubilo je ravnotežu i palo na cestu. Hitna pomoć prevezla je ozlijeđeno dijete u Opću bolnicu Zabok, gdje su utvrdili da je zadobilo teške tjelesne ozljede.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku