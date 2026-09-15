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DIJETE JE U KLAIĆEVOM

Dijete je u gorućem stanu u Zadru bilo samo. Ministar Ružić poručio: 'Svi smo potreseni'

Piše Ivan Štengl,
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Dijete je u gorućem stanu u Zadru bilo samo. Ministar Ružić poručio: 'Svi smo potreseni'
Foto: Slavk Midzor, Pixsell/24sata/canva
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Ministar je potvrdio da se radi o obitelji s više djece, ali da je u ovom trenutku jedino o trogodišnjem dječaku skrbila majka.

U požaru koji je planuo u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete. Ono je hitno prevezeno u Zagreb gdje je stiglo malo prije 23 sata. Ima opekline I. i II. stupnja te ima opečeno između 40 i 60 posto tijela.

Cijeli slučaj prokomentirao je ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

- Obitelj je bila pod mjerama socijalno-pravne politike. Prerano je za bilo kakve zaključke i prozivanja - kazao je za Novu TV.

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Foto: Zadarski list

Istaknuo je da su svi duboko potreseni.

- Moram se iskreno zahvaliti vatrogascima, hitnoj službi i svima koji su u bolničkom sustavu koji su pomogli. I izraziti naše misli i potporu obitelji. Moramo utvrditi okolnosti u kojima se sve dogodilo - dodao je.

Kako je rekao, trenutačno nema informacija o tome je li bilo zlostavljanja. Potvrdio je da se radi o obitelji s više djece, ali da je u ovom trenutku jedino o trogodišnjem dječaku skrbila majka.

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- U budućnosti ćemo izaći s činjenicama koje ćemo utvrditi, ne iz želje da bilo koga optužujemo već da spriječimo da se ovakvi događaji ikad više ponove. Utvrđujemo sve činjenice, ali primarno je da ovo dijete bude što prije što bolje - poručio je.

Kako je Index pisao, dijete je u stanu bilo samo u trenutku požara.

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