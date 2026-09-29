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DIJETE PATILO OD TEŠKIH BOLESTI

Dijete mlađe od dvije godine eutanazirali u Nizozemskoj

Piše 24sata,
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Dijete mlađe od dvije godine eutanazirali u Nizozemskoj
Foto: canva, ilustracija
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Dijete je rođeno prerano, u 26. tjednu trudnoće, a ubrzo nakon rođenja suočilo se s nizom teških zdravstvenih komplikacija.

U Nizozemskoj je krajem 2025. prvi put prema novim pravilima eutanazirano dijete. Riječ je o djetetu koje u trenutku smrti imalo gotovo dvije godine, stoji u službenim dokumentima. Dijete je bolovalo od niza teških i neizlječivih zdravstvenih problema. Prema izvješću nadležnog povjerenstva, dijete je trpjelo nepodnošljivu patnju bez izgleda za poboljšanje, a liječnik je nakon detaljnog razmatranja zaključio da ne postoji druga razumna mogućnost za njezino ublažavanje ili uklanjanje.

Slučaj je početkom rujna 2026. objavilo nizozemsko povjerenstvo koje nadzire slučajeve kasnog prekida trudnoće te okončanja života novorođenčadi i djece mlađe od 12 godina. Povjerenstvo je zaključilo da je liječnik postupio u skladu sa svim propisanim pravilima. Nakon toga slučaj je proslijeđen nizozemskom Državnom odvjetništvu, koje je odlučilo da liječnik neće biti kazneno gonjen.

Dijete je rođeno prerano, u 26. tjednu trudnoće, a ubrzo nakon rođenja suočilo se s nizom teških zdravstvenih komplikacija. Među njima su bile višestruke infekcije koje su dovele do sepse te opsežnog oštećenja mozga.

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Posljedice oštećenja mozga bile su izrazito teške. Dijete je razvilo teški oblik cerebralne paralize, oštećenje vida te vrlo teške epileptičke napadaje. Dijagnosticiran mu je i Westov sindrom, odnosno sindrom infantilnih epileptičkih spazama, težak oblik epilepsije koji se pojavljuje u najranijoj životnoj dobi.

Napadaji su bili vrlo učestali i uglavnom nisu reagirali na lijekove. Zbog toga je dijete bilo gotovo stalno nemirno i nije moglo spavati duža razdoblja.

Problemi nisu bili ograničeni samo na neurološki sustav. Dijete je imalo i ozbiljne poteškoće s disanjem i gutanjem. U plućima se nakupljala sluz koju nije moglo učinkovito izbaciti, zbog čega su disanje i gutanje bili dodatno otežani. 

Prema povjerenstvu, tijekom života djeteta nije bilo nikakvog razvoja ni poboljšanja stanja. Unatoč liječenju i drugim medicinskim intervencijama, nije zabilježen napredak u motoričkom razvoju, ponašanju ni drugim područjima funkcioniranja.

Roditelji zatražili eutanaziju

Nakon što su razmotrene mogućnosti liječenja i palijativne skrbi, roditelji su zatražili od liječnika eutanaziju.

Liječnik je s roditeljima više puta razgovarao o mogućnostima palijativne skrbi. Razmatrana je i dugotrajna palijativna sedacija, kojom bi dijete bilo uvedeno u duboku sedaciju sve do smrti. Roditelji takvu mogućnost nisu željeli, a liječnik je također zaključio da palijativna sedacija u tim okolnostima nije predstavljala razumno rješenje za patnju djeteta.

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Liječnik je potom zatražio dodatna stručna mišljenja. Neovisni liječnik izvan njegove regije procijenio je da je patnja djeteta očita i da ne postoji drugi razuman način da se ona smanji ili ukloni osim okončanjem života.

Stroga pravila za djecu od jedne do 12 godina

Nizozemska od 1. veljače 2024. ima posebna pravila za okončanje života teško bolesne djece u dobi od jedne do 12 godina. Pravila su namijenjena vrlo maloj skupini djece koja trpe nepodnošljivu i bezizglednu patnju kojoj se ne može pomoći drugim razumnim medicinskim postupcima.

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Kod djece te dobi situacija se razlikuje od klasične eutanazije odraslih osoba. Dijete samo ne može podnijeti pravno valjan zahtjev za eutanaziju. Postupak se može provesti samo kada su ispunjeni strogo određeni medicinski uvjeti i kada roditelji pristanu.

Liječnik mora zaključiti da dijete trpi nepodnošljivu i bezizglednu patnju, da nema razumne mogućnosti za poboljšanje njegova stanja te da ne postoji drugi razuman način za uklanjanje ili značajno smanjenje patnje.

Slučaj se potom podvrgava neovisnoj kontroli nadležnog povjerenstva.

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