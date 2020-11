Đikić: Broj mrtvih prebrzo raste, situacija je krajnje alarmantna

<p>U zadnjih mjesec dana upozoravao sam da je situacija krajnje ozbiljna, a danas mogu reći da je krajnje alarmantna, rekao je hrvatski znanstvenik, <strong>Ivan Đikić</strong> za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a572088/Djikic-o-koroni.html">N1</a></strong>, upozorivši na alarmantan broj umrlih.</p><p>- Hrvatska je preuzela palicu Švedske u Europi. Ako se ne uozbilji Vlada i ne počne donositi transparentne i pravilne mjere, imat ćemo do kraja ovog mjeseca sigurno 1500 mrtvih, a do kraja 12. mjeseca ne možemo ni predvidjeti - rekao je Đikić.</p><p>- Znamo da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj kronično bolestan. Moramo biti iskreni prema javnosti, a ne cijelo vrijeme pričati da je sve dobro i stabilno, a broj umrlih nam raste tim tempom da je to uistinu alarmantno - rekao je Đikić te dodao da je smrtnost 5,3 puta veća nego u proljeće.</p><p>Prva mjera, istaknuo je, micanje je kontakata.</p><p>- Sportski klubovi i bazeni moraju se zatvoriti. Noćni klubovi i kafići morali su biti zatvoreni od sedmog mjeseca. Oni su zatvoreni u svim ozbiljnim državama. Ako ne budemo ozbiljni, broj mrtvih će nam još rasti - objasnio je Đikić.</p><p>- Sve što govorim, ne govorim zato da šaljem paniku, ali ozbiljna Vlada već treba imati ozbiljan plan. Očekujem to od vlasti, to je dobronamjeran stručni savjet, jer je situacija ozbiljno postala bez kontrole - izjavio je te dodao kako brojne ozbiljne vlade diljem svijeta imaju planove za svaku brojku mrtvih.</p><p>Naglasio je da je loše kad ljudi iz Stožera bez provjere kažu da neke mjere ne funkcioniraju.</p><p>- Ne bi smjeli preko medijskih rasprava tako razgovarati. Vlada mora djelovati uz točne podatke. S mjerama trebamo biti ispred virusa, nitko ne želi kolaps gospodarstva. Hrvatska je znala što učiniti na proljeće, to je mogla učiniti i sad - poručio je Đikić.</p>