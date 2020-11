-\u00a0Mi od proljetos imamo egzaktne planove za zdravstveni sustav, ovo nije sprint nego maraton stoga smo nastojali rasporediti na\u0161e snage. Kada je rije\u010d o odre\u0111enim kritikama, one su uvijek dobrodo\u0161le. No, ako je netko bolni\u010dki lije\u010dnik i radi u sustavu trebao bi raditi na stru\u010dnom promi\u0161ljanju -\u00a0rekao je ministar zdravstva\u00a0Vili Bero\u0161\u00a0u video-javljanju za\u00a0Ricochet 2.0 Topssy i Zuber.

<p>Znanstvenik<strong> Ivan Đikić </strong>u četvrtak je na svom Twitter profilu žestoko prozvao ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša. </strong></p><p>- Gospodine Beroš, molim vas nemojte blatite druge osobe, nego odgovorite: Tko je u sukobu interesa kao član znanstvenog savjeta i privatnik koji dobro zarađuje od brzih antigenih testiranja. Zašto testovi nisu uvedeni u sustav HZJZ? -pita Đikić.</p><p>- Mi od proljetos imamo egzaktne planove za zdravstveni sustav, ovo nije sprint nego maraton stoga smo nastojali rasporediti naše snage. Kada je riječ o određenim kritikama, one su uvijek dobrodošle. No, ako je netko bolnički liječnik i radi u sustavu trebao bi raditi na stručnom promišljanju - rekao je ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> u video-javljanju za <a href="https://rplus.video/2020/11/26/r-ricochet-2-0-w-vili-beros-covid-19-vs-rh/" target="_blank">Ricochet 2.0 Topssy i Zuber.</a></p><p>Komentirao je tad i <strong>Ivana Đikića</strong>. Beroš kaže kako cijeni njegov rad u molekularnoj biologiji i naglašava kako on nije virolog, infektolog, epidemiolog, i da su mu mnoge procjene bile kontradiktorne i nekonzistentne.</p><p>- Postoji određeni znanstveni savjet koji je okupljen od stručnjaka relevantnih za ovu problematiku, on savjetuje Vladu i nacionalni stožer – ustvrdio je Beroš i na opasku voditelja dodao kako je on ponosni neurokirurg.</p><p>- Stoga se ne želim miješati u struku i to sam u nekoliko navrata rekao. Kad je riječ o struci, slušam infektologe, epidemiologe – rekao je Beroš.</p><p>U četvrtak Đikić u komentarima ispod svog tvita Đikić dalje navodi: "Vili Beroš i Andrej Plenković, u ovim kriznim vremenima treba biti transparentan i dosljednost. Apeliram na zajednicki rad i odgovornost. Odgovorite: tko je platio javno reklamirana seroloska testiranja sportasa u RH? Gdje su ti resultati objavljeni i kakav je javni interest RH u tome?"</p><p>Od prozvanih nitko nije odgovorio ali je Đikić napisao još jedan komentar iz kojeg proizlazi kako ga je osobno zvao ministar: "Hvala Viliju Berošu na telefonskom pozivu. Rekao je da je uvijek važno razgovarati, da nije upoznat s problemima ali će javno odgovoriti na sva moja pitanja o testiranjima. Mediji mogu pratiti. Osobno dajem punu podršku cijelom HR zdravstvenom sustavu u ovoj teškoj situaciji".</p><p>Đikić je potom napisao još: "Dok danas ugostitelji, radnici i gospodarstvenici gube poslove zbog krize neki dobro zarađuju. Savjet novinarima: Follow the money. Dosta ćemo saznati o netransparentnim odlukama i interesima lobija, cijenama i vrsti testiranja u RH u usporedbi s EU"<br/> <br/> </p>