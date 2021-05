Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić u gostovanju u emisiji Novi dan komentirao je trenutni silazni trend trećeg vala u Hrvatskoj i naglasio važnost procjepljivanja građana.

- Očigledno je da smo na silaznoj putanji trećeg vala, koji je u Hrvatskoj trajao atipično dugo, to nam je opteretilo sustav. Sretno je da pada taj broj i da ćemo unutar mjesec dana doći do brojeva koje će nam omogućiti manjak mjera koje su bile neophodne. Kombinacijom cijepljenja i pravilnog ponašanja prije ljeta ćemo stvoriti uvjete da možemo imati sigurnije ljeto, da se možemo odmoriti i imati kvalitetnije prihode od turizma - rekao je Đikić.

Komentirao je i nadolazeću turističku sezonu i istaknuo kako ćemo ovog ljeta biti bolje pripremljeni.

- Prošlog ljeta imali smo kaos – masovni turizam, bez kontrola i testiranja. Ovog ljeta sve su zemlje puno bolje pripremljene, imamo testiranja, propusnice koje će omogućiti prvenstveno zdravlje građana, to nije nešto protiv slobode, nego za sigurnost. Vjerujem da ćemo uz povećanje broja cijepljenih imati sigurnije, a u isto vrijeme izgubiti opasnost koju smo prošle godine napravili sebi da smo morali zatvoriti jer smo pustili preveliku količinu virusa da se širi. Najvažnije je testiranje prije nego što se virus počne širiti, nakon toga možemo očekivati trajanje turističke sezone - rekao je Đikić.

'Ljudi trebaju pravilne, točne informacije, a ne senzacionalističke naslove'

Osvrnuo se i na proces cijepljenja u Hrvatskoj i apelirao na javnost da stvari i informacije ne gledaju crno-bijelo.

- Najvažnije je da imamo cjepiva koja su odobrena od regulatornih tijela, ona garantiraju da su cjepiva efikasna, učinkovita i neštetna. Pojava malih postotaka nuspojava trebaju biti javna, evaluirana i potvrđena jesu li od cjepiva ili ne - kazao je Đikić.

- Mi trebamo pratiti velike brojeve, a ne vrlo vrlo male koje stvaraju strah. U medijskom prostoru mogu zvučati kao senzacionalističko opasan, ali u stvarnosti nije tako. Pogledajmo Izrael, Ameriku, tamo možemo vidjeti realnu opasnost i ako postoji opasnost, siguran sam da će regulatorna tijela to prekinuti - dodao je.

Posebno je pohvalio angažman ministra zdravstva Vilija Beroša i ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka oko cijepljenja građana te je Capakovu usporedbu nuspojava od cjepiva AstraZenece s jedenjem pohanog mesa ocijenio neozbiljnom.

- Hoće li se ljudi koji imaju ozbiljno razmišljanje o sebi i svom zdravlju, odlučiti cijepiti nečime što je opasno ili manje opasno od jedenja pohanog mesna nisam siguran. Ti ljudi trebaju pravilne, točne informacije, a ne ovakve senzacionalističke naslove. To neće doprinijeti ovoj grupi kojoj se moramo posvetiti, ljudima koji su nesigurni, zabrinuti, koji ne znaju hoće li se okrenuti prema antivakserima ili će se cijepiti. Na njih se trebamo fokusirati točnim znanstvenim informacijama - rekao je Đikić.

- Čujem komentare da farmakoindustrija zarađuje. AstraZeneca je najbolji primjer kompanije koja prodaje cjepiva i ima vrlo malu zaradu. Moderna je stvorila potpuno novu metodu, oni su od male kompanije postali kompanija koja vrijedi milijarde dolara. Znači li da su oni to zaradili na temelju patnje ljudi ili znanosti? Ja bih rekao ovo drugo. Dok god naše zemlje, koje imaju preko 90 posto svih patenata na lijekove, budu davali mogućnost farmakoindustriji da sama određuje cijene, to ćemo morati regulirati - rekao je Đikić.

'Do kraja iduće godine ovu ćemo bolest maknuti s planeta'

Istaknuo je da dosadašnja istraživanja pokazuju da su ljudi nakon cijepljenja u najvećem postotku zaštićeni. Rekao je i kako je moguće da neki nakon primanja cjepiva nisu razvili antitijela te da to ovisi o različitom kapacitetu svakog organizma.

- Postići ćemo zaštitni imunitet, to znači da će od smrtne bolesti ovo postati bolest koja se može kontrolirati. Vjerujem da smo do kraja ove godine u sposobnosti kontrolirati ovu bolest, a do kraja iduće ćemo tu bolest i maknuti s planeta, a ako se pojavi ponovno, imat ćemo znanja za riješiti i taj problem - rekao je Đikić za N1.