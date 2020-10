Đikić: Virus je zarazniji, ali nije pogubniji. Do proljeća moramo biti na oprezu i poštivati mjere

Ne moramo imati policijski sat ali moramo održavati distancu, moramo osigurati da na radnim mjestima ljudi budu zaštićeni, da svi nose maske, da imamo dovoljno prostora, upozorava Đikić

<p>Početkom rujna nismo na vrijeme reagirali u Europi da bi spriječili širenje virusa. Vjerujem da se širenje virusa moglo spriječiti da smo ranije reagirali, bili oprezniji i radili na edukaciji građana. U redu je da su građani opustili al vlade se nisu smjele. Trebale su raditi širom Europe da budu ispred virusa, komentirao je znanstvenik<strong> Ivan Đikić</strong> za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/671964/ikic-sirenje-virusa-se-moglo-sprijeciti-da-smo-reagirali-na-vrijeme">HRT.</a></strong></p><p><strong>Mutacija virusa </strong></p><p>- Primijetili smo da postoji oko 40-ak mutacija, najčešća je jedna koja se prvi put pojavila u Italiji i preko 90 posto svih virusa ima tu mutaciju. Ovo iz Španjolske se dogodilo tijekom ljeta, imamo sreću da ne efektira patogenost ali izgleda se vrlo brzo proširila - kaže Đikić te dodaje kako je zbog toga virus zarazniji, ali manje pogubniji. Smatra da bi sekvencioniranje virusa koji kruži u Hrvatskoj bilo od pomoći Stožeru.</p><p>Objasnio je i zašto uz iste ili jače mjere neke zemlje imaju i dalje visok rast zaraženih, dok druge epidemiološku situaciju drže pod kontrolom. </p><p>- Nekoliko je razloga za to - broj testiranja i tehnologija testiranje. Kada god dođe do tog da se građani opuste i da se virus širi populacijom, mi više ne znamo gdje se virus nalazi i tada je teško pravilnim mjerama izoliramo te viruse. To se sada događa po cijeloj Europi. Vrlo je važno gledati postotak oni koji su pozitivni u odnosu na broj testiranih. Ako je ta brojka 30% kao što je bilo jučer u Hrvatskoj, onda to znači da je virus svuda oko nas i da mi možda ne testiramo dovoljno ili nemamo dovoljne kapacitete da polovimo sve viruse - rekao je Đikić te dodao kako misli da još uvijek nismo izgubili kontrolu ali da virus ne kontroliramo.</p><p>- Da ga kontroliramo imali bi mjere kojim bi spustili brojke za 2 do 4 tjedna. Vjerujem da ćemo morati biti oprezni do proljeća iduće godine - komentirao je. </p><p><strong>Vrhunac pandemije u Hrvatskoj</strong></p><p>- Teško je ovako predviđati. To će ovisiti najviše o ponašanju građana. Ne moramo imati policijski sat ali moramo održavati distancu, moramo osigurati da na radnim mjestima ljudi budu zaštićeni, da svi nose maske, da imamo dovoljno prostora. S takvim mjerama možemo puno više postići. U Hrvatskoj je jako dobro što imamo kvalitetan medicinski kadar, to je nevjerojatno što ti ljudi rade s obzirom na tehniku i prostor. Ono što nije dobro je to što tijekom ljeta nismo uveli nove tehnologije, dovoljno testiranja. Istaknuo bi i lošu komunikaciju s građanima, poruke nisu dobre - rekao je.</p>