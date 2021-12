Znanstvenik Ivan Đikić, bio je gost u Dnevniku N1 televizije a govorio je o pismu koje je danas poslao premijeru Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva Viliju Berošu.

- Poslao sam pismo kao znak zabrinutosti zbog situacije u kojoj se Hrvatska nalazi. Svakodnevno gubimo oko 50 ljudi zbog bolesti, a i zbog toga što vidim da se loše komunicira s javnosti koja je zbunjena, ne zna kako se ponašati, treba li se dodatno cijepiti, jesu li dovoljno zaštićeni… Sve to me nagnalo da pošaljem stručno mišljenje, ne samo premijeru i ministru, nego i široj javnosti - kazao je Đikić.

Upozorio je i kako omikron soj za koji kaže da neće biti blag, nego opasniji.

- Cijelo pismo je temeljeno na znanstvenim podacima koje smo prikupili u zadnjih tjedan dana o omikronu i zadnjih mjesec dana o situaciji u Hrvatsko. Važno je da se žurno omogući ljudima u Hrvatskoj da se cijepe booster dozom, bez obzira na dob. Nakon dvije doze nisu dovoljno zaštićeni protiv omikrona. Ako se on proširi u Hrvatskoj unutar idućih mjesec, što je za očekivati, moramo pronaći novu zaštitu preko boostera. Također, ljudi ne trebaju plaćati nepotrebne i loše testove. Ljudi plaćaju ogromne cijene, 1200 kuna, za taj test koji ne može reći ništa. Svi koji su primili dvije doze ili preboljeli covid, hitno se trebaju docijepiti kako bi dobili dodatnu zaštitu za iduća dva do tri mjeseca. U tom periodu bi se trebalo raditi i na novom, tzv. omikron specifičnom cjepivu, a ovime bi se kupilo vrijeme - govori.

Brojne europske zemlje uvode strože mjere zbog omikrona, no kad je u pitanju Hrvatska, premijer Andrej Plenković tvrdi da je učinjeno sve što se moglo.

- Svaki dan u Hrvatskoj izgubimo jedan autobus ljudi, jedan puni autobus. Ako premijer misli da je to dobro… To sigurno nije dobro i ono što mu znanstvenici žele poručiti je da uz sve ovo dosad treba bolje komunicirati prema javnosti, ne smije se živjeti u političkoj kugli u kojoj postoji samo sukob s političkim neistomišljenicima, a ne gledati realni život ljudi gdje se umire, ljudi ne znaju trebali se cijepiti, koje testove koristiti… Sve je to obveza Vlade, premijera i ministra. Što se tiče kampanje, da napravite danas anketu u školama i među roditeljima, mnogi bi imali jako puno pitanja. U njemačkoj se u listopadu išlo s kampanjom u škole, djeci se govorilo, roditeljima se govorilo, shvatili su benefite i cijeli razredi su se cijepili. To se nije dogodilo u Hrvatskoj. Sama kritika Vlade bi trebala biti na većoj razini jer je Hrvatska na vrhu Europske unije po broju umrlih u zadnjem, četvrtom valu - upozorio je.

Osvrnuo se i na dio oporbe koji je protiv covid-potvrda i nekih drugih mjera te na prosvjede.

- Nažalost, kultura ophođenja među našim političarima je na vrlo visokoj razini i ljudi zato imaju sve manje povjerenja u glavne institucije, Vladu, Sabor i Ured predsjednika. Apeliram da političari prestanu sa svađama i da se fokus stavi na ono najvažnije – na zdravlje. Moj prijedlog je da se u Saboru stvori sinergija i suradnja različitih političkih opcija po pitanju cijepljenja, zaštite građana i po pitanju borbe protiv pandemije, da građani točno znaju što mogu očekivati. Tako imali bismo više cijepljenih i građani bi mogli sve pratiti, ljudi se ne bi ovoliko svađali. Momentalno je glavni sport tko koga može nadmudriti kojekakvim doskočicama, a ne vidi se da ljudi svaki dan umiru - zaključio je Đikić.