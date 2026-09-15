Diktator Kim uputio poruku podrške Putinu. U njoj piše o 'svetom ratu i bratskom narodu'

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un uputio je poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojoj se obvezao na "proširenje i produbljivanje” suradnje dviju zemalja, istovremeno izražavajući čvrsto uvjerenje u pobjedu Moskve u, kako je naveo, "svetom ratu”.

Poruka, poslana povodom 78. obljetnice osnutka Sjeverne Koreje, još jednom potvrđuje sve čvršći savez između Pjongjanga i Moskve, koji izaziva zabrinutost na Zapadu.

Prema izvještajima sjevernokorejske državne agencije KCNA, Kim je naglasio nepokolebljivu volju svoje vlade da suradnju s Rusijom podigne na sveobuhvatnu razinu, temeljenu na prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i savezničkim odnosima.

U pismu upućenom Putinu, Kim je izrazio uvjerenje u konačni trijumf Rusije u sukobu koji je opisao kao "sveti rat za obranu sigurnosnih interesa zemlje i međunarodne pravde”, što se jasno odnosi na rusku invaziju na Ukrajinu, javlja Reuters.

Kim je obećao svoju "nepromjenjivu podršku dragom prijatelju i bratskom ruskom narodu”, potvrđujući strateško partnerstvo koje se intenziviralo od početka rata 2022. godine.

Ovakva retorika dolazi u trenutku kada je Sjeverna Koreja postala jedan od ključnih vojnih partnera Kremlja. Prema navodima zapadnih obavještajnih službi, Pjongjang je Moskvi isporučio značajne količine projektila i streljiva, a zauzvrat dobiva prijeko potrebnu ekonomsku pomoć, hranu, energiju i pristup ruskoj vojnoj tehnologiji, čime zaobilazi međunarodne sankcije.

Vojna suradnja dviju država produbljena je potpisivanjem sporazuma o uzajamnoj obrani 2024. godine, koji obvezuje obje strane na pružanje vojne pomoći „bez odgode” u slučaju napada na jednu od njih. U sklopu tog saveza, Sjeverna Koreja je poslala i svoje vojnike da se bore uz ruske snage na ukrajinskom bojištu.

Iako Pjongjang i Moskva ne objavljuju službene podatke, južnokorejska obavještajna agencija procjenjuje da je u borbama u Ukrajini poginulo ili ranjeno oko šest tisuća sjevernokorejskih vojnika.

Ranija procjena spominjala je oko dvije tisuće poginulih. Prema dostupnim informacijama, sjevernokorejski vojnici dobili su upute da počine samoubojstvo umjesto da budu zarobljeni, a ukrajinske vlasti potvrdile su da u zarobljeništvu drže samo dva vojnika.

U Kijevu raste zabrinutost zbog mogućnosti daljnjeg širenja sjevernokorejskog vojnog angažmana. Ukrajinski dužnosnici, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, izjavili su kako postoje informacije da bi Pjongjang mogao poslati [dodatnih 50.000 vojnika] u pomoć ruskim snagama. Te su tvrdnje korištene kao argument u pozivima Zelenskog Južnoj Koreji da Ukrajini isporuči sustave protuzračne obrane za zaštitu gradova od ruskih raketnih napada, no Seul je dosad odbijao slati ubojito oružje.

U međuvremenu, Kim Jong Un je uputio i zasebnu poruku kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, u kojoj je obećao suradnju s Kinom na daljnjem razvoju "tradicionalnog prijateljstva” i promicanju zajedničkog "socijalističkog cilja”, čime je zaokružio sliku o jačanju osovine autoritarnih režima nasuprot Zapadu.