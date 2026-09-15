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JAČA SAVEZ MOSKVA-PJONGJANG

Diktator Kim uputio poruku podrške Putinu. U njoj piše o 'svetom ratu i bratskom narodu'

Piše 24sata,
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Diktator Kim uputio poruku podrške Putinu. U njoj piše o 'svetom ratu i bratskom narodu'
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Iako Pjongjang i Moskva ne objavljuju službene podatke, južnokorejska obavještajna agencija procjenjuje da je u borbama u Ukrajini poginulo ili ranjeno oko šest tisuća sjevernokorejskih vojnika.

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un uputio je poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojoj se obvezao na "proširenje i produbljivanje” suradnje dviju zemalja, istovremeno izražavajući čvrsto uvjerenje u pobjedu Moskve u, kako je naveo, "svetom ratu”.

Poruka, poslana povodom 78. obljetnice osnutka Sjeverne Koreje, još jednom potvrđuje sve čvršći savez između Pjongjanga i Moskve, koji izaziva zabrinutost na Zapadu.

Prema izvještajima sjevernokorejske državne agencije KCNA, Kim je naglasio nepokolebljivu volju svoje vlade da suradnju s Rusijom podigne na sveobuhvatnu razinu, temeljenu na prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i savezničkim odnosima.

U pismu upućenom Putinu, Kim je izrazio uvjerenje u konačni trijumf Rusije u sukobu koji je opisao kao "sveti rat za obranu sigurnosnih interesa zemlje i međunarodne pravde”, što se jasno odnosi na rusku invaziju na Ukrajinu, javlja Reuters.

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Kim je obećao svoju "nepromjenjivu podršku dragom prijatelju i bratskom ruskom narodu”, potvrđujući strateško partnerstvo koje se intenziviralo od početka rata 2022. godine.

Ovakva retorika dolazi u trenutku kada je Sjeverna Koreja postala jedan od ključnih vojnih partnera Kremlja. Prema navodima zapadnih obavještajnih službi, Pjongjang je Moskvi isporučio značajne količine projektila i streljiva, a zauzvrat dobiva prijeko potrebnu ekonomsku pomoć, hranu, energiju i pristup ruskoj vojnoj tehnologiji, čime zaobilazi međunarodne sankcije.

Vojna suradnja dviju država produbljena je potpisivanjem sporazuma o uzajamnoj obrani 2024. godine, koji obvezuje obje strane na pružanje vojne pomoći „bez odgode” u slučaju napada na jednu od njih. U sklopu tog saveza, Sjeverna Koreja je poslala i svoje vojnike da se bore uz ruske snage na ukrajinskom bojištu.

Iako Pjongjang i Moskva ne objavljuju službene podatke, južnokorejska obavještajna agencija procjenjuje da je u borbama u Ukrajini poginulo ili ranjeno oko šest tisuća sjevernokorejskih vojnika.

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Ranija procjena spominjala je oko dvije tisuće poginulih. Prema dostupnim informacijama, sjevernokorejski vojnici dobili su upute da počine samoubojstvo umjesto da budu zarobljeni, a ukrajinske vlasti potvrdile su da u zarobljeništvu drže samo dva vojnika.

U Kijevu raste zabrinutost zbog mogućnosti daljnjeg širenja sjevernokorejskog vojnog angažmana. Ukrajinski dužnosnici, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog, izjavili su kako postoje informacije da bi Pjongjang mogao poslati [dodatnih 50.000 vojnika] u pomoć ruskim snagama. Te su tvrdnje korištene kao argument u pozivima Zelenskog Južnoj Koreji da Ukrajini isporuči sustave protuzračne obrane za zaštitu gradova od ruskih raketnih napada, no Seul je dosad odbijao slati ubojito oružje.

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U međuvremenu, Kim Jong Un je uputio i zasebnu poruku kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, u kojoj je obećao suradnju s Kinom na daljnjem razvoju "tradicionalnog prijateljstva” i promicanju zajedničkog "socijalističkog cilja”, čime je zaokružio sliku o jačanju osovine autoritarnih režima nasuprot Zapadu.

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