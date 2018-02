Dila 'travu' i meso, ljude truje i 'drma' cijelim zaleđem Omiša

Milivoj Utrobičić (45), lokalno poznat i kao Mile Mesar, sa svojim je 21-godišnjim sinom Stjepanom prošlog tjedna 'pao' s više od 21 kilograma marihuane koje je policija pronašla na njegovom imanju u Slimenu u zaleđu Omiša.

Oca i sina policija je zaustavila u automobilu u Baškoj Vodi no u vozilu nisu pronašli ništa. Na temelju naloga pretražili su imanje te u obiteljskoj kući našli ukupno 21 kg i 780 grama marihuane zapakirane u 30 paketa te pištolj i šest metaka.

'Mesom potkupljuje pola Dalmacije'

Mile Mesar zbog svojeg 'djelovanja' poznat je u omiškom kraju, no mještani koji o njemu govore zahtijevaju anonimnost kako bi izbjegli probleme jer, kažu, Utrobčić 'drma' diljem Hrvatske. Ima poveći kriminalni dosje zbog, među ostalim, držanja ljudi u ropskom odnosu, dilanju marihuane i automobila iz Njemačke. Optužen je i za dvije pljačke mjenjačnica u Baškoj Vodi, procesuiran je zbog utaje poreza, a u dosjeu ima i otmicu svog radnika. Nikome nije jasno kako je okorjeli kriminalac uopće na slobodi, no lokalce to uopće ne čudi.

- Sto puta su ga hvatali i sto puta puštali. Da su ga uhvatili i sa sto kila trave, neće njemu ništa biti. Ja mislim da on mesom hrani i potkupljuje pola Dalmacije. Može što hoće - pričaju.

Radnika iz BiH zatočio i hranio neprovjerenim mesom

Švercao je meso iz BiH, a 2012. godine njegovim neprovjerenim mesom otrovalo se osmero ljudi zbog čega mu je izrečena tek uvjetna kazna.

Posljednji put o njemu se pisalo nakon što je uhićen u rujnu prošle godine temeljem tjeralice. Lani mu je s imanja pobjegao radnik iz BiH kojemu je uzeo sve dokumente, tjerao ga da mu na imanju radi i 15 sati dnevno te ga držao u nehumanim uvjetima, hraneći ga isključivo mesom bez valjane provjere. Čovjek je ipak uspio pobjeći i policiji na graničnom prijelazu Kamensko ispričati o torturi koju je proživio. Muškarac koji se spasio nije bio jedini - Mile Mesar radnike je često nalazio preko granice, a onda im uzimao dokumente i maltretirao.

I dok se protiv njega vodi nekoliko postupaka Utrobičić je i dalje na slobodi, iako je u nekim slučajevima osuđen i na bezuvjetnu zatvorsku kaznu, piše Večernji list.