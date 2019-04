Dilao drogu po Splitu, a bio je osuđen na - rad za opće dobro

Splitska policija prošli tjedan stala je na kraj dileru (29) kojeg su uhitili nakon što su u njegovu stanu našli više od 4,5 kilograma heroina i 2,5 kilograma drugih droga.

Policija ga je pratila mjesecima, jer su znali čime se bavi, a sada je otkriveno i kako je diler nastavio sa svojim poslom nakon što je osuđen za rad na opće dobro jer je dilao MDMA tijekom Ultra beach partyja na Hvaru, piše Slobodna Dalmacija.

Dileru su tijekom srpnja 2017. u hvarskom hotelu našli 54 tablete MDMA i 9 vrećica s 5 grama iste droge u prahu. Tijekom suđenja za tu drogu on je sve priznao, što su mu uzeli kao olakotnu okolnost uz ponašanje pred sudom i izražavanje žaljenja za kazneno djelo te raniju neosuđivanost. Za to je dobio lani u lipnju dobio nepravomoćnih 11 mjeseci zatvora koji su kasnije zamijenjeni sa 660 sati rada za opće dobro. Inače, iste je godine u Splitu uhvaćen s kokainom, a za svibanj je zakazano optužno vijeće za to.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Šef kriminalističke policije te policijske uprave Ante Matković istaknuo je prošli tjedan kako je riječ o jednom od nositelja organiziranog kriminala kada je u pitanju zlouporaba droga na širem splitskom području.

- S obzirom na količinu i sve što smo pronašli vidi se kako je droga bila namijenjena preprodaji, da je osoba bila naoružana i ovo kriminalističko istraživanje ide dalje kako bi se utvrdila povezanost uhićene osobe s drugim osobama - kazao je Matković.