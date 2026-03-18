Diler pao u Kolumbiji, radio je za narkobosa iz Hrvatske?

Kolumbijska policija uhitila je Juana Camila Muñoza Rodrígueza koji je navodno s 59-godišnjim hrvatskim državljaninom Alenom B. izvozio kokain iz Južne Amerike u Europu, izvijestile su kolumbijske novine El Tiempo. Muñoz Rodríguez, poznat kao 'Lalo' uhićen je na imanju u mjestu Sabaneta, udaljenom 14 kilometara od grada Medellina.

- Od 2015. godine je bio uključen u narko-strukturu koju je vodio hrvatski državljanin Alen B. - naveo je El Tiempo pozivajući se na neimenovane izvore. Kolumbijska policija je bila uhitila Hrvata, inženjera rudarstva i trgovca, u kolovozu 2023. u trgovačkom centru u Medellinu. Priveden je temeljem Interpolove tjeralice koju je raspisao Peru pod optužbom da je iz peruanske luke Callao slao kokain brodskim kontejnerima u Europu.

Alen B. je bio sproveden u pritvor u Bogotu, glavni grad Kolumbije, gdje je čekao izručenje. No Peru nije unutar 90 dana formalizirao zahtjev za izručenjem, pa je na traženje njegove obrane pušten na slobodu.

- Peru nije predao dokumentaciju u predviđenom roku i zbog toga je morao biti pušten na slobodu - izjavio je njegov odvjetnik Hernán Gnecco Iglesias za El Tiempo.

Dodao je da bi se Alen B. sada mogao nalaziti u Medellínu. On je navodno živio ondje u luksuznom naselju te je bio zakonski zastupnik tvrtke za prijevoz i građevinarstvo registrirane u Kolumbiji od 2019. Peruanski istražitelji smatraju da je financirao nabavu i slanje kokaina u Europu, te da je imao veze u Turskoj i Danskoj, a da mu je Kolumbijac Muñoz Rodríguez bio logistički koordinator za prikupljanje i slanje droge.

- Uhićenje Muñoza Rodrígueza ponovno pokreće raspravu o oslobađanju Alena - izvijestio je portal El Veintitres. Taj medij dodaje da je Alen B. bio povezan s kolumbijskom oružanom narko-skupinom Clan del Golfo. Alen B. nam nije bio dostupan za komentar.