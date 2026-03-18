Obavijesti

News

Komentari 1
LOGISTIČAR ZA NABAVU

Diler pao u Kolumbiji, radio je za narkobosa iz Hrvatske?

Piše Miho Dobrašin,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Policija tvrdi da je Juan Camilo Muñoz Rodríguez godinama radio za hrvatskog državljanina Alena B., koji je ranije uhićen pa pušten zbog proceduralne pogreške Perua

Kolumbijska policija uhitila je Juana Camila Muñoza Rodrígueza koji je navodno s 59-godišnjim hrvatskim državljaninom Alenom B. izvozio kokain iz Južne Amerike u Europu, izvijestile su kolumbijske novine El Tiempo. Muñoz Rodríguez, poznat kao 'Lalo' uhićen je na imanju u mjestu Sabaneta, udaljenom 14 kilometara od grada Medellina. 

- Od 2015. godine je bio uključen u narko-strukturu koju je vodio hrvatski državljanin Alen B. - naveo je El Tiempo pozivajući se na neimenovane izvore. Kolumbijska policija je bila uhitila Hrvata, inženjera rudarstva i trgovca, u kolovozu 2023. u trgovačkom centru u Medellinu. Priveden je temeljem Interpolove tjeralice koju je raspisao Peru pod optužbom da je iz peruanske luke Callao slao kokain brodskim kontejnerima u Europu.

Alen B. je bio sproveden u pritvor u Bogotu, glavni grad Kolumbije, gdje je čekao izručenje. No Peru nije unutar 90 dana formalizirao zahtjev za izručenjem, pa je na traženje njegove obrane pušten na slobodu.

- Peru nije predao dokumentaciju u predviđenom roku i zbog toga je morao biti pušten na slobodu - izjavio je njegov odvjetnik Hernán Gnecco Iglesias za El Tiempo.

Dodao je da bi se Alen B. sada mogao nalaziti u Medellínu. On je navodno živio ondje u luksuznom naselju te je bio zakonski zastupnik tvrtke za prijevoz i građevinarstvo registrirane u Kolumbiji od 2019. Peruanski istražitelji smatraju da je financirao nabavu i slanje kokaina u Europu, te da je imao veze u Turskoj i Danskoj, a da mu je Kolumbijac Muñoz Rodríguez bio logistički koordinator za prikupljanje i slanje droge.

- Uhićenje Muñoza Rodrígueza ponovno pokreće raspravu o oslobađanju Alena - izvijestio je portal El Veintitres. Taj medij dodaje da je Alen B. bio povezan s kolumbijskom oružanom narko-skupinom Clan del Golfo. Alen B. nam nije bio dostupan za komentar. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026