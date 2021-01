Tek 12 dana nakon što su prosvjednici uletjeli u zgradu Kapitola u Washingtonu, tamo je opet proglašena uzbuna, javlja BBC.

POGLEDAJTE VIDEO: Neredi u SAD-u

Ostalo je još dva dana do inauguracije novog predsjednika Joea Bidena, a u tijeku su probe za tu ceremoniju, no one su prekinute zbog neposredne prijetnje izvana.

Zgrada je zatvorena, nitko ne može ni ući ni izaći, a oko zgradu su okružile postrojbe Nacionalne garde. Ljudima koji su se zatekli unutra rečeno je da se ne približavaju vratima i prozorima.

U blizini Kapitola došlo je do požara te je uzbuna oglašena zbog toga.

Vatrogasac iz tamošnjih vatrogasnih postrojbi Vito Maggiolo otkrio je kako se radi o malenom požaru u blizini zgrade Kapitola. Izgorio je šator ispod mosta koji se nalazi u blizini, a vjerojatno je pripadao nekom beskućniku, prenosi novinar CNN-a Manu Raju.

Požar je ugašen vrlo brzo, a time je i ta malena prijetnja otklonjena. Tajna služba ubrzo je poručila kako sigurnosne prijetnje - nema.