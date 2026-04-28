Dinamo-Hajduk, Trnjanski kresovi, Hod za život: Zagreb 9. svibnja čeka opsada

U subotu 9. svibnja, zagrebačka policija će imati pune ruke posla. Taj dan na Maksimiru Dinamo šampionski očekuje vječnog rivala, dan nakon ulaska partizana u metropolu, tradicionalno se održavaju Trnjanski krijesovi, a s druge strane ideološkog spektra, održava se Hod za život.

Mreža antifašistkinja Zagreba organizira spaljivanje Trnjanskih krijesova na nasipu kod kluba Močvara. Obilježavanje ulaska Titovih partizana trebalo bi početi u 14 sati, piše Jutarnji.

Ranije istog dana, oko 10:30, održava se deseti Hod za život. Povorka će defilirati od Trga Republike Hrvatske ispred HNK-a, preko glavnog trga do Zrinjevca.

Treći događaj je vječni derbi Dinama i Hajduka, susret koji se, neovisno o stanju na tablici, u pravilu tretira kao utakmica visokog rizika, a ovaj put dvoboj će krenuti u 16 sati.

- Skupovi predstavljaju sigurnosni rizik. Na temelju dosadašnjeg iskustva i sigurnosne procjene poduzeti će se potrebne aktivnosti kako bi događaji protekli mirno - potvrdili su iz PUZ-a za Jutarnji.