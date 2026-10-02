Dino Ljutić je prokockao novac za liječenje supruge: 'Iskočila mi je reklama za online igre'

Dino Ljutić nepravomoćno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđen na tri i pol godine zatvora zbog prijevare i pranja novca. Sud je utvrdio da je prokockao novac prikupljen u humanitarnoj akciji za liječenje njegove pokojne supruge Ane-Marie, piše Jutarnji list.

Uz zatvorsku kaznu, naloženo mu je da u državni proračun uplati 579.720,19 eura, iznos koji je potrošio na igre na sreću. U kaznu će mu se uračunati sedam mjeseci provedenih u istražnom zatvoru, a oslobođen je plaćanja sudskih troškova.

Slučaj se odnosi na humanitarnu akciju "Hrabra žena želi živjeti", koju je Ljutić pokrenuo za svoju teško bolesnu suprugu. Iako je tijekom suđenja u više navrata odbacivao krivnju, na kraju je u sudnici iznio detaljnu obranu.

"Moram reći da mi se život praktički raspao u jednom danu. Nijedna moja akcija, kao ni akcije mojih prijatelja, nije pokrenuta da se nekoga prevari, nego da se pomogne mojoj supruzi", rekao je Ljutić u svojoj obrani.

Opisao je situaciju iz 2017., kada je njegova supruga nakon teške dijagnoze ostala stopostotni invalid, a sin je također imao zdravstvenih tegoba. "Imao sam 33 godine i ne bih to nikome poželio. Funkcionirao sam kao robot i u brizi kako da preživimo", rekao je.

Objasnio je da je postao depresivan i tjeskoban. U potrazi za lijekom za suprugu, novac je trošio na razne metode, uključujući bioenergetičare i skupe preparate bez računa. Kockanju se okrenuo, kako je naveo, jer noću nije mogao spavati.

"Iskočila mi je reklama za online igre pa sam to stisnuo. Tamo se ljudi druže i komuniciraju. Nisam razmišljao o obvezama i sve je počelo bezazleno, radi druženja. A onda je trebalo zaigrati i za novac. Samo sam gledao kako usmjeriti negdje misli da pobjegnem od svega", izjavio je Ljutić na sudu.

Ljutić je izrazio kajanje i ispričao se javnosti. "Srećom, završio sam tada u istražnom zatvoru jer bih inače i danas bio u problemima. Zatvor me promijenio i sve sam shvatio. Ne mogu opisati koliko se kajem jer to nisam smio napraviti. Držim se obećanja koje sam dao supruzi na samrti, a to je da ću učiniti sve da othranim našu djecu. Dovoljna mi je kazna što mi je supruga umrla", poručio je.

Prema optužnici, Ljutić je od 22. studenog 2019. do 19. lipnja 2020. s računa na koje su stizale donacije novac nenamjenski trošio. Na njegove račune uplaćeno je više od 4,3 milijuna kuna (oko 579.000 eura). Tužiteljstvo ga je teretilo da je velik dio tog iznosa prebacivao na račune pružatelja igara na sreću.

Dio novca, oko 1,75 milijuna kuna, prebacio je s računa kladionica natrag na svoj privatni račun kako bi prikrio porijeklo i nastavio ga nenamjenski trošiti, što je tužiteljstvo okarakteriziralo kao pranje novca.