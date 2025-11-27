Dio Hrvatske u crvenom, u gorju najavili snijeg! Evo kakvo nas vrijeme čeka za kraj tjedna

Oblačno i vjetrovito vrijeme uz kišu, uglavnom u Dalmaciji gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, najava je prognostičara DHMZ-a za četvrtak.

- U gorju susnježica i snijeg, ponajviše u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare orkanska. Najviša temperatura zraka između 1 i 6, a na Jadranu 9 i 14 °C - dodali su.

Snijeg je najavljen i za petak, posebno na istoku i u Lici, a za vikend djelomice sunčano i bez oborine.

Bit će relativno hladno, još u petak ponegdje s umjerenim sjeveroistočnjakom i sjeverozapadnjakom. U nedjelju će zapuhati jugozapadni vjetar.

- Na Jadranu u nedjelju jugo, a prije njega u subotu još bura, ali slabija nego u četvrtak i petak, te sjeverozapadnjak. No, u petak će još biti jake, mjestimice i olujne bure. Pritom dosta sunčanog vremena, a mjestimična kiša moguća je samo još u petak na jug - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec.