<p>"Čini se da se na ovaj način u potpunosti izuzimaju neke pravne osobe i najavljuje im se potpora i to ne po principu 80 posto, već u cijelosti - s obzirom da bi obnova išla po posebnom Zakonu o državnim potporama", stoji u priopćenju Radničke fronte.</p><p>Od Vlade i ministarstva financija stoga traže odgovor koje su to odabrane pravne osobe i nekretnine u privatnom vlasništvu kojima se spremaju državne potpore, znači li taj članak 5. stavak 3. mogućnost da se poslovni objekti financiraju u potpunosti te ako da - po kojim kriterijima će se financirati.</p><p>Ističu da se na taj način čitava rasprava o iznosima prebacuje na Vladu i ministarstva. To, naglašavaju, omogućava da izvršna vlast, kako hoće i kome hoće, dijeli novce, uz korekcije EU koje se odnose isključivo na zaštitu "slobodne tržišne utakmice".</p><h2>Na mala vrata uvodi se mogućnost za korupciju</h2><p>"Članak 5. stavak 3. tako na mala vrata uvodi mogućnost za korupciju, a moguće da je to i temelj dogovora na liniji Bandić-Plenković, po kojemu će grad i država financirati podobne vlasnike firmi", navodi RF.</p><p>Smatraju da zadaća zakona ne bi trebala biti da omogući da država i grad krpaju zabatne zidove poslovnih prostora bogatih vlasnika firmi, već da osigura solidarno i pravedno sufinanciranje.</p><p>"Financiranje konstrukcijske obnove Tedeschijima nije racionalno, osobito ako znamo da će za mnoge porodice, čiji mjesečni prihodi prelaze 8000 kuna zadaća 20 posto sufinanciranja konstrukcijske obnove stana ili kuće biti itekako udarac na životni standard", ističe RF.</p><p>Podsjećaju da u Hrvatskoj više od 50 posto ljudi koji žive u kućanstvima ne može podmiriti neočekivani financijski izdatak – a ulaganje u konstrukcijsku obnovu zgrade ili stana predstavlja upravo takav izdatak.</p><p>"Smatramo da nije socijalno osjetljivo danas kada 1/3 ljudi u Hrvatskoj živi na granici siromaštva, Zakonom kojem bi prva svrha trebala biti osiguranje okvira za solidarnu i pravednu obnovu grada Zagreba omogućavati vlasnicima tvrtki s milijunskim dobitima da im društvo osigurava obnovu poslovnih prostora", navodi RF.</p>