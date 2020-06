DIP: Dobili smo više lista nego prije 4 godine. U utorak je bila gužva, primili smo ih čak 30

Zaprimljeno je 190 lista i 17 kandidatura u 12. 'manjinskoj' izbornoj jedinici, rekla je Ana Lovrin iz DIP-a u srijedu, kratko iza ponoći kada je istekao rok za predaju listi i kandidatura

<p>Stranka hrvatskog zajedništva (SHZ) i Socijalistička radnička partija posljednje su u utorak predale svoje liste za parlamentarne izbore 5. srpnja, u ponoć je, naime, istekao rok do kojega su se Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) mogle podnositi kandidature.</p><p>Široj javnosti dvije slabije poznate stranke to su učinile kratko prije ponoći, zaključivši tako iznimno dinamičan dan u kojemu je svoje liste DIP-u predalo 30-ak predlagatelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i Bernardić </strong></p><p>Među njima su bili HDZ, Most, Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića, Hrvatska građanska stranka Željka Keruma, nekoliko koalicija, niz manjih stranka te kandidati za zastupnike nacionalnih manjina.</p><p>Pred DIP-om je sada 48 sati tijekom kojih treba pregledati liste, utvrditi njihovu pravovaljanost i objaviti zbirne liste pravovaljanih kandidatura. Kad to učini krenut će službena izborna promidžba, najvjerojatnije tijekom četvrtka prijepodne.</p><p>DIP bi tada trebao objaviti i pojedinosti o samim listama, dob kandidata, zastupljenost žena i sl., pa će se i službeno znati koji predlagatelji nisu poštovali pravilo da im na listama žene i muškarci budu uravnoteženo zastupljeni. Na svakoj listi, naime, treba biti najmanje 40 posto pripadnika svakog spola, a nepoštivanje tog načela 'povlači' novčanu kaznu do 50 tisuća kuna po listi.</p><p>Izbori za 10. saborski saziv od neovisnosti u Hrvatskoj će se održati u nedjelju, 5. srpnja, u inozemstvu u subotu, 4. i u nedjelju, 5. srpnja.</p><p>U Sabor ćemo birati 151 zastupnika, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri će birati 'dijaspora', odnosno hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, a osam pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici.</p><p>Na izborima za Sabor 2016., za 151 zastupničko mjesto natjecalo se oko 2. 500 kandidata. U 11 jedinica istaknuto je bilo 177 listi, u 12., manjinskoj natjecalo se 29 kandidata.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">DIP zaprimio 190 lista i 17 manjinskih kandidatura </h2><p>Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (DIP)<strong> Ana Lovrin</strong> izvijestila je rano u srijedu kako je za parlamentarne izbore 5. srpnja DIP zaprimio 190 lista i 17 'manjinskih' kandidatura. </p><p>Predano je više listi nego prije četiri godine, manje je kandidatura za 12. jedinicu u kojoj osam svojih zastupnika biraju nacionalne manjine. Naime, na izborima za Sabor 2016. istaknuto je bilo 177 listi, te 29 kandidatura.</p><p>Rekordan broj listi, čak 313, bio je na parlamentarnim izborima 2011. godine.</p><p>Lovrin je potvrdila da je u utorak u DIP-u bila poprilična gužva, svoje liste predalo je 30-ak predlagatelja, među njima HDZ, Most, nekoliko koalicija, niz manjih stranaka.</p><p>- Uobičajeno je da od 14 dana za kandidature, predzadnji i zadnji dan budu najveće gužve - kazala je, objasnivši da liste treba složiti, a za neovisne i pripremiti potpise.</p><p>Opetovala je da DIP sada ima rok od 48 sati da provjeri pravovaljanost predanih lista i objavi zbirne liste po jedinicama. Kada budu objavljene počinje izborna promidžba, istaknula je te najavila kako bi to moglo biti u četvrtak rano poslijepodne.</p>