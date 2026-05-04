ZAVRŠENO VREDNOVANJE

Diplome Sveučilišta iz Mostara međunarodno su priznate!

Piše Ana Dasović, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Ivanu Aralici uručen počasni doktorat Sveučilišta u Mostaru | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Diplome Sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate, izvijestili su u ponedjeljak iz te visokoškolske ustanove nakon što je okončan proces međunarodnog vredovanja u koji su bili uključeni i stručnjaci iz Hrvatske i zemalja Europske unije

Postupak je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja djeluje u okviru europskoga sustava osiguravanja kvalitete ENQA-e i EQAR-a. U vrednovanju su sudjelovali stručnjaci iz više europskih zemalja, među kojima iz Hrvatske, Irske, Austrije, Portugala, Češke i Norveške. Povjerenstvo je analiziralo upravljanje, studijske programe, nastavni proces, podršku studentima, nastavničke kapacitete, infrastrukturu te znanstvenu i stručnu djelatnost.

U izvješću su, među ostalim, istaknuti razvijeni mehanizmi osiguravanja kvalitete, jasno definirani ishodi učenja, fokus na studente te napredak u infrastrukturi i nastavnim metodama.

Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava odvija na hrvatskome jeziku. Čini ga 11 fakulteta i jedna akademija, a na njemu studira oko 8600 studenata, od kojih više od 20 posto dolazi iz Republike Hrvatske.

Rad Sveučilišta podupire i hrvatska vlada, koja je prošle godine za ovu visokoškolsku ustanovu izdvojila 10 milijuna eura. 

