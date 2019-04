Direktor Boeinga se ispričao: Žao nam je zbog poginulih...

Dennis Muilenburg, direktor Boeinga kazao je kako je prema preliminarnim izvještajima o padu aviona u Etiopiji jasno kako je zakazao sustav za sprečavanje zatajenja rada motora, nazvan MCAS. Isti problem bio je kriv i za pad indonezijskog aviona u listopadu prošle godine.

Muilenburg je u videu koji je objavio na Twitteru, izrazio suosjećanje s obitelji i prijateljima žrtava te najavio kako će detalji biti objavljeni u završnim izvještajima koje će izdati vlasti. Istaknuo je kako znaju u čemu je problem te ga znaju i ispraviti.

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



